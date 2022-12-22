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Maden sahası için ihale düzenlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4'üncü grup maden sahası, ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

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MAPEG'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa dahilinde bulunan 4'üncü grup maden sahası, ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek. Sahaya ilişkin bilgiler, 22 Aralık'tan itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

Maden sahası ihaleye çıkacak

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Maden sahası ihaleye çıkacak
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