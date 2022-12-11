Makine sektörü Denizli'de buluştu

Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşma yapan Makine Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı, sanayileşmenin makineleşmekten geçtiğini söyledi.

Derneğin kurulduğu 2005 yılından bu yana çok önemli faaliyetler içinde bulunduğunu anlatan Sarı, yönetim kurulu arkadaşlarıyla beraber sanayicilerin iş gücünü arttırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant ise sektörde söz sahibi olmak isteniyorsa buna ilişkin gerekli makinelerin geliştirilmesi gerektiğine ve aksi taktirde rekabet edilmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran da Denizli’de de güçlü bir makine sektörü olduğunu görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in toplantıda video mesajı yayınlandı.

Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutlahan ve çok sayıda sanayici katıldı.