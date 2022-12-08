Makine sektörünün büyük buluşmasına sayılı günler kaldı

20 yıldır düzenlenen uluslararası nitelikteki Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, 13 yıldır düzenlenen Sac İşleme Teknolojileri Fuarı ve 19 yıldır düzenlenen Otomasyon Fuarı’nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH, 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek. 25 ülkeden 378 firma ve firma temsilcisinin katılım göstereceği fuar, 14-17 Aralık 2022 tarihlerinde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluşacak. Robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünlerinin sergileneceği fuara 68 ülkeden 35 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

68 ülkeden yabancı ziyaretçi

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan fuara ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa olmak üzere 68 ülkeden yabancı ziyaretçi katılacak.

Ülke ekonomisinin yükselen sektörü

Robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünleri ile her türlü makine yan sanayi ekipman ve malzemelerine, fabrika donanımlarına, hammadde ve kimyasallara kadar zengin bir portföye sahip fuar, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme rakamlarında kritik öneme sahip imalat sektörünün büyümesi için önemli fırsatlar sağlıyor. İmalat sanayinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı 2021 yılında yüzde 21’e yükselmiş, Türk makine sektörünün ihracat tutarı ise 23 milyar dolara çıkarak, rekor seviyeye ulaşmıştı. Her geçen gün iddiasını güçlendiren sektör, Endüstri 4.0 ile gerçekleşen dijital atılımlar sayesinde uluslararası arenada rekabet gücünü artırırken; fuarın, yeni iş birliği köprüleri kurarak, bu yükselişe ivme katması bekleniyor.