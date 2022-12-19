Makineciler yılı 25 milyar dolar ihracatla kapatacak

Yılın ilk aylarında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının dünya tedarik zincirini, emtia fiyatlarını etkilediğini belirten Gencer, her şeye rağmen Türkiye'nin makine ihracatının 10 ayda 20,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı. Gencer, 2022'yi 23,5-25 milyar dolar seviyesinde ihracat rakamıyla kapatmayı öngördüklerini ifade etti.

Kasım ayı itibarıyla özellikle Avrupa pazarında daralma gözlemlediklerini dile getiren Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımızın yüzde 60'ını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde bir resesyona gireceği, bu resesyonun 2023 boyunca süreceği ekonomistlerin bizlere yaptığı yorumlardır. Biz makinecilerin ihracatının büyük bölümünün Avrupa'ya aktığını da dikkate aldığımızda 2023'te biraz stoklara çalışma durumunun olabileceği kanaatimiz var. Avrupa Birliği dışında Orta Doğu, Afrika ve özellikle Avrasya coğrafyası bizim için çok önemli. Bu coğrafyalarda biz çok emek veriyoruz. İhracatımızı bu taraflarda artırmaya çalışıyoruz. Fakat karşımızda bir Çin olgusu var. Çin çok uzun vadeli kredilerle, çok agresif fiyatlarla Türk makine sanayinin karşısında şu anda bu pazarlarda en büyük rakiptir. Avrupa'dan boşalan yeri büyük bir hızla doldurmaktadır. Zaten burada iki alternatif var; ya Çin ya Türkiye."