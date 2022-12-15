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Malatya'da maden sahası için ihale düzenlenecek

Malatya'da maden sahası işletme ruhsatı ihale edilecek.

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Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve muhammen bedeli 2 milyon 174 bin 860 lira olan 9,92 hektarlık maden sahasının ihalesi yapılacak.

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale, 10 Ocak Salı günü saat 10.00'da Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.