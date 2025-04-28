Manavgat gastronomiyle turizmi 12 aya yayacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin 61 milyar dolarlık turizm ge­lirlerinde 6,65 mil­yar dolarla yüzde 10’dan faz­la pay alan Manavgat, doğal güzelliklerinin yanı sıra, kül­türel mirası ve gastronomiy­le de yabancı turist çekecek. Bu kapsamda Manavgat Bele­diyesi’nin ev sahipliğinde ilki düzenlenen “Uluslararası Ma­navgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali” ile gast­ronomi, tarih ve kültürel gü­zelliklerle turizmin 12 aya ya­yılması hedefleniyor.

Turizm sezonu kısa bir süre önce açıl­masına rağmen, 24-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen festi­val yurtdışı ve yurt içi ziyaret­çilerden yoğun ilgi gördü. Böl­gede oteller, kayda değer dolu­luk oran yakaladı. Manavgat ve Side bölgesini, 2024 yılın­da, başta Rusya, Almanya, İn­giltere ve Polonya olmak üze­re dünyanın birçok ülkesinden 5,7 milyon turist ziyaret etti.

“Manavgat, sürdürülebilir turizmin yıldızı olsun istiyor"

Manavgat’ı gastronomi tu­rizminde de cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıkla­rını söyleyen Manavgat Bele­diye Başkanı Niyazi Nefi Ka­ra, Uluslararası Manavgat, Gi­rit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nin bu hedefe ulaşıl­masında büyük önem taşıdı­ğını söyledi.

Mübadele öncesi Manavgat’a göçen Giritlilerin köklü kültürleri, misafirper­verlikleri ve eşsiz mutfak mi­rasıyla Side’nin tarihine lezzet kattığını, bu kadim kenti Ak­deniz’in en özel buluşma nok­talarından biri haline getirdi­ğini vurgulayan Kara, “Girit’in yemek tariflerini Side’nin ta­rihi atmosferiyle buluştura­rak bu toprakların zenginli­ğini dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Manavgat, denizi, güneşi, doğal güzellik­leri ve tarihi değerlerinin yanı sıra gastronomi zenginlikle­riyle de gözde bir turizm desti­nasyonu olsun istiyoruz. Ma­navgat, lezzetin, kültürün ve sürdürülebilir turizmin yıldızı olsun istiyoruz. Çeşitliliğimi­zi unutmadan, unutturmadan koruyacağız ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Manavgat ile Hanya kardeş şehir olacak

Kültür, tarih ve gastronomi­nin iç içe geçtiği çok özel bir festivalin doğuşuna hep bir­likte tanıklık ettiklerini kay­deden Kara, “Girit’in deniz­le yoğrulmuş kültürünü, Si­de’nin mistik sokaklarıyla buluşturuyoruz. Bu festival yalnızca eğlence değil, aynı za­manda Manavgat’ın kültürel vizyonunun güçlü bir yansı­ması. Girit’ten gelen sanatçı­lar, şefler ve akademisyenler; dans gösterileri, söyleşiler ve lezzet sunumlarıyla iki coğraf­ya arasındaki tarihî ve kültürel bağları çok daha güçlendiriyo­ruz" ifadelerini kullandı.

Yörük ve Girit mutfağı, Side'de binlerce katılımcıya tanıtıldı

Festivalde söyleyişi, Girit yemekleri tadım etkinlikleri, konserler ve film gösterimi de düzenlendi. Festivalde düzenlenen tadım etkinliğinde şefler Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağının yemeklerini hazırladı. Girit, Selanik, İtalya, İstanbul ve İzmir’den Side’ye gelen duayen şefler, norma, karides saganaki, kreto pitaka, sakız enginarlı kabak çiçeği dolması, balkabaklı otlu köfte isimli yemeklerin reçetelerini, püf noktalarını Girit mutfağındaki yerini detaylarıyla anlattı.

“Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu” isimli söyleşide konuşan Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda Özel, Manavgat’ın bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir bölge olduğunu belirterek, “Side’de Yörük kültürü ile Girit kültürünün sentezi ortaya çıkıyor. Anadolu şehirlerine yerleşen Giritlilerin, zeytin üretimi, zeytinyağının farklı tekniklerle lezzetinin artırılması, bağcılık, üzüm ve enginar üretiminde İzmir, Muğla, Antalya ve Mersin bölgesine büyük katkılar sağlıyor” dedi.