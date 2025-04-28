Manavgat gastronomiyle turizmi 12 aya yayacak
Akdeniz’de en çok tercih edilen tatil destinasyonlarından Manavgat, gastronomiyle turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, “Manavgat, denizi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra gastronomiyle de gözde bir turizm destinasyonu olacak" dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’nin 61 milyar dolarlık turizm gelirlerinde 6,65 milyar dolarla yüzde 10’dan fazla pay alan Manavgat, doğal güzelliklerinin yanı sıra, kültürel mirası ve gastronomiyle de yabancı turist çekecek. Bu kapsamda Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilki düzenlenen “Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali” ile gastronomi, tarih ve kültürel güzelliklerle turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.
Turizm sezonu kısa bir süre önce açılmasına rağmen, 24-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen festival yurtdışı ve yurt içi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bölgede oteller, kayda değer doluluk oran yakaladı. Manavgat ve Side bölgesini, 2024 yılında, başta Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 5,7 milyon turist ziyaret etti.
“Manavgat, sürdürülebilir turizmin yıldızı olsun istiyor"
Manavgat’ı gastronomi turizminde de cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Uluslararası Manavgat, Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nin bu hedefe ulaşılmasında büyük önem taşıdığını söyledi.
Mübadele öncesi Manavgat’a göçen Giritlilerin köklü kültürleri, misafirperverlikleri ve eşsiz mutfak mirasıyla Side’nin tarihine lezzet kattığını, bu kadim kenti Akdeniz’in en özel buluşma noktalarından biri haline getirdiğini vurgulayan Kara, “Girit’in yemek tariflerini Side’nin tarihi atmosferiyle buluşturarak bu toprakların zenginliğini dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz.
Manavgat, denizi, güneşi, doğal güzellikleri ve tarihi değerlerinin yanı sıra gastronomi zenginlikleriyle de gözde bir turizm destinasyonu olsun istiyoruz. Manavgat, lezzetin, kültürün ve sürdürülebilir turizmin yıldızı olsun istiyoruz. Çeşitliliğimizi unutmadan, unutturmadan koruyacağız ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Manavgat ile Hanya kardeş şehir olacak
Kültür, tarih ve gastronominin iç içe geçtiği çok özel bir festivalin doğuşuna hep birlikte tanıklık ettiklerini kaydeden Kara, “Girit’in denizle yoğrulmuş kültürünü, Side’nin mistik sokaklarıyla buluşturuyoruz. Bu festival yalnızca eğlence değil, aynı zamanda Manavgat’ın kültürel vizyonunun güçlü bir yansıması. Girit’ten gelen sanatçılar, şefler ve akademisyenler; dans gösterileri, söyleşiler ve lezzet sunumlarıyla iki coğrafya arasındaki tarihî ve kültürel bağları çok daha güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Yörük ve Girit mutfağı, Side'de binlerce katılımcıya tanıtıldı
Festivalde söyleyişi, Girit yemekleri tadım etkinlikleri, konserler ve film gösterimi de düzenlendi. Festivalde düzenlenen tadım etkinliğinde şefler Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağının yemeklerini hazırladı. Girit, Selanik, İtalya, İstanbul ve İzmir’den Side’ye gelen duayen şefler, norma, karides saganaki, kreto pitaka, sakız enginarlı kabak çiçeği dolması, balkabaklı otlu köfte isimli yemeklerin reçetelerini, püf noktalarını Girit mutfağındaki yerini detaylarıyla anlattı.
“Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu” isimli söyleşide konuşan Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda Özel, Manavgat’ın bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir bölge olduğunu belirterek, “Side’de Yörük kültürü ile Girit kültürünün sentezi ortaya çıkıyor. Anadolu şehirlerine yerleşen Giritlilerin, zeytin üretimi, zeytinyağının farklı tekniklerle lezzetinin artırılması, bağcılık, üzüm ve enginar üretiminde İzmir, Muğla, Antalya ve Mersin bölgesine büyük katkılar sağlıyor” dedi.