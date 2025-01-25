Manda yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 Kasım ayında kabul edilen, manda varlığının ıslahı amacıyla Kayseri Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine yönelik 'Yüzde 50 hibeli 100 damızlık erkek manda dağıtımı' projesi hayata geçirildi.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, birlik üyelerine damızlık 100 mandayı teslim etti ve ekledi: "Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında 100 mandayı birliğimize teslim ettik. Projeyle Kayseri'de manda sayısını arttırıp, üretimi desteklemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ahmet Topçu da Kayseri'de 6 bin 500 manda bulunduğunu, Türkiye'de 5'inci sırada oldukları alanda çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Ziyarette Büyükkılıç'a, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Bostancı ve daire başkanları da eşlik etti.