Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek: Manisa’ya yeni bir lojistik merkezi kurmak istiyoruz

Özlem SARSIN-MANİSA

Geleneksel Mesir Macunu Şenlikleri’nde basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada Manisa sanayisinin gün geçtikçe geliştiğini, BYD firmasının da kentte yatırıma başlaması ile birlikte özellikle lojistikte yeni alanlara ihtiyaç olacağını öngördüklerini söyledi.

Zeyrek, “ Akhisar ilçemizde demir yolu taşımacılığının kullanılacağı bir lojistik merkezi kurmak istiyoruz. Gelişen şehrimizin buna ihtiyacı var. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nden şu an direkt Alsancak Limanı’na gidiyoruz. Alsancak Limanı dolu. Bu nedenle Manisa merkezin dışında yer alacak, Çandarlı ve Aliağa Limanları’na demir yolu ağı ile ulaşacak bir lojistik merkezi kurmak istiyoruz. Bu konuda Devlet Demir Yolları ile sözlü bir protokol yaptık. DDY ortaklığı ile bir şirket kurmak istiyoruz. En kısa zamanda yazılı protokole de dökmek istiyoruz. Bu konuda Yaşar Üniversitesi ile protokol imzaladık ve danışmanlık hizmeti alacağız. Yine deneyimlerinden faydalanmak istediğimiz Arkas Holding ile de görüşmelerimiz sürüyor. Lojistik Merkezi Manisa’nın geleceği olacak, sanayide yeni bir adım olacak. Lojistik merkezimizi sanayinin yoğunlaştığı Manisa merkezde değil, yoğunluğu çevre ilçelere taşıyıp oradaki sanayi alanlarını da güçlendirmek istiyoruz. Kamulaştırma alanını belirledik. Ben bir an önce bu yatırımın hayata geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ciddi maliyetli yatırım olacak ama yeni bir lojistik merkezi ve serbest bölge ile birlikte Manisa bir bu kadar daha büyüyecektir” dedi.

“OSB’ler kentle bütünleşmeli”

Manisa’nın pek çok ilçesinde ve merkezde organize sanayi bölgelerinde sanayi kuruluşlarının kümelendiğini de dile getiren Zeyrek, OSB’lerin Manisa halkı ile bütünleşmesi ve halkın ihtiyacı olan sosyal alan yatırımlarında ellerini taşın altına koyarak yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Zeyrek bu konuda şunları söyledi:

“,Yalnızca Manisa merkezde bulunan Manisa OSB’de 602 tane sanayi tesisi var. Manisa OSB, Avrupa’nın yatırım yapılabilecek en iyi OSB’si seçildi. Çok da nitelikli bir bölge. Ama kendi cumhuriyetlerini ilan etmişler. Bizden 1 metreküp su satın almazlar. Kendi arıtmaları var, kendi yollarını yaparlar. Sermaye sahipleri oradan para kazanıyor, beyaz yaka parasını başka şehirlerde harcıyor. İşçi sınıfının yükü Manisa’da kalıyor. Buna bir dur demezsek Manisa da tıpkı Sakarya ve Kocaeli örneğindeki gibi işçi şehri olarak kalır. Şehri buna dönüştürmek istemiyorum. Bu nedenle OSB’lerle devamlı ilişkilerimizi artırıp onların şehrimize hizmet etmesini ve yatırım yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Manisa’ya kültür merkezi yapabilirler, vatandaşlarımızın gidebileceği buz pateni kompleksi yapabilirler, yeni bir stadyum yapabilirler, bunların hepsini yapabilirler ama yapmıyorlar. Yapmaları için de gerekli olan girişimlerde her platformda bulunuyoruz. OSB’lerin kuruluşları, Ticaret Odası, Valilik ve Belediye’nin temsiliyeti ile başlar. Kendi yönetimlerini kurduktan sonra bu kurumlar yönetimden çekilirler, aksine kurumlarımızın çekilmemesi gerekiyor, yönetimde söz sahibi olması gerekiyor. Ben OSB’lerden bir şey istediğimde kendim için istemiyorum. Oradan gelecek 1 kuruş benim boğazımdan geçmez. Oradan gelecek 1 kuruş orada çalışan işçilerimize, şehrimize hizmet olarak dönmelidir. Bu noktada dirayetli ve dik duracağız. OSB’lerin artık şehir ile bütünleşmesi gerektiğini biliyorum” dedi.

“Üzüm yoksa Manisa da yok”

Manisa’nın Gediz Havzası’nda konuşlanmış, bereketli topraklara sahip bir il olduğunu söyleyen Zeyrek, son günlerde yaşanan don olaylarından özellikle üzüm bağlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Dondan zarar gören çiftçileri yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Zeyrek, “ Geçtiğimiz günlerde don olayı yaşandı, bağlarımız zarar gördü. Kurduğumuz Manisa için Tarım aplikasyonumuzda çiftçilerimize don uyarında bulunduk. Üreticilere haber verdik. Dinleyen oldu dinlemeyen oldu. Don olayı yaşayan çiftçilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Önümüzdeki çarşambadan itibaren 15 dönümün altında olup da TARSİM kaydı bulunmayan çiftçilerimizin hepsine ücretsiz bir şekilde gübre ve bitkisel aminosit dağıtacağız. Bu şekilde bağların yeniden yeşermesini ön görüyoruz. Bunu ücretsiz yapacağız. Evet belediyenin birinci görevi değil ama çiftçilerimizi yalnız bırakmayacağız. Çiftçilerimiz yiyecek ekmek bulamazken benim evimde rahat bir şekilde oturmam söz konusu olamaz. Evet bağlar kurudu bu yıl üzüm az olacak. Üzümün en çok olduğu bölgelerimizde bağların yüzde 70’i zarar gördü. Bu çok acı bir durum. Üzüm yoksa Manisa yoktur. Nasıl sanayi Vestel ile özdeşleşti, şimdi BYD yatırımı geliyor, tarım da üzüm ile özdeşleşmiştir. Üzüm olmazsa Manisa tarımı bitme noktasına gelir” dedi.

“Çuvaldaki kuru üzüm para etmiyor”

Manisa’da nüfusun yüzde 15’inin tarım ile geçimini sağladığını belirten Zeyrek, “ Çiftçimizin durumu da ortada. Bu kadar bereketli topraklarda, bankalara borcu olan çiftçi sıralamasında Manisa birinci sırada geliyor. Burada ciddi bir tezatlık var. Ürünlerimiz katma değerli hale gelmiyor. 50 kiloluk çuvaldaki kuru üzüm para yapmıyor. Ama onu 40 gramlık bir pakete koyup markalaştırdığınız zaman para yapıyor. O yüzden çiftçilerimize kooperatif kurun diyoruz. Ürününüz için biz belediye olarak tesis kuralım, yeni pazarlar bulalım diyoruz. Şu anda Manisa’da iklim değişikliklerinden dolayı Antep Fıstığı, ceviz çok ön plana çıkmaya başladı. Zeytin yetişmez dediğimiz Selendi bölgesinde zeytin yetişmeye başladı. Selendi’de Antep Fıstığı, badem ve ceviz için kırma, paketleme ve fırınlama tesisi yapıyoruz. Burada tesisin ortağı kooperatifler. Biz sadece tesisi kuracağız onlar para kazandıkça bize ödeyecekler. Tesisin yerini bulduk, önümüzdeki yıl bu tesis açılmış ve işler hale gelmiş olacak. Çünkü bu şekilde yaptığımız zaman üretici para kazanacak. Kendi mazot parasını bile alamayan çiftçiye gel sen buraya fabrika kur diyemezsiniz ama belediyelerin böyle bir yetkisi, gücü ve imkanları var. Biz bu yetkileri bu çerçevede kullanacağız. Ayrıca Manisa için Tarım isimli bir aplikasyonumuz var. Artık Manisa’daki bütün ürün deseni haritasını belirledik. Hangi tarlada ne ekildiğini biliyoruz. Doğru sulama, gübreleme yapılıp yapılmadığını biliyoruz, yaprak gelişiminden yaklaşık rekolte tahmini yapabiliyoruz. Hiçbir ürünün toprakta kalmamasını hedefliyoruz” dedi.

“Mesir Macunu Şenliklerinden halk da esnafımız da memnun kaldı”

22-27 Nisan tarihleri arasında 485. kez düzenlenen Manisa Mesir Macunu Şenlikleri’nin kent halkına nefes aldırdığını, esnafın ticarette yoğun bir süreç yaşadığını da dile getiren Zeyrek, hedeflerinin Manisa Mesir Macunu Şenliklerinin ulusal ve uluslar arası alanda daha da tanınmasını sağlamak olduğunu ifade etti. İlk defa çok yönlü bir festival hayata geçirildiğine dikkat çeken Zeyrek, “ 19 yaş altı basketbolda Avrupa Şampiyonası Manisa’da oynanıyor, bu organizasyonun Manisa’da gerçekleşmesi için çok mücadele ettik. Festivalin şehre dokunan çok yönü var. Dolu dolu bir festival oldu, bugüne kadar bu kadar etkinliğin bir arada olduğu bir festival yapılmamıştı. Bir yerde satranç turnuvası var, ülkemizdeki en önemli satranç ustaları ilimize geldi, fotoğraf yarışmaları düzenledik, çocuk atölyeleri, gastronomi yarışması yaptık, konserler düzenledik. Şehrin her tarafında herkesin kendinden bir parça bulabileceği etkinlik alanları oluşturuldu. Çevre illerden de ilgi yoğun oldu, mesir saçımında 200 bini geçen katılımcı bekliyoruz. Şehirde alışılagelmişin dışında bir heyecan ve hava var. Uluslar arası tanıtımlarda da bulunduk. Şu anda 12 farklı ülkeden halk dansları topluluğu geldi. Yurt dışı delegasyonları geldi. Mesir macunu festivalinden sonra kapımızı çalacak müfettişlere kuruşu kuruşuna hesabını vereceğiz. 28.3 milyon TL şu an için harcama yapıldı. Halkımız da esnafımız da festivalin getirdiği canlılıktan çok memnun” dedi.

“Manisa’da turizmi geliştireceğiz”

Manisa’nın tarihsel ve kültürel yönden de çok zengin bir kent olduğundan da bahseden Zeyrek, “Manisa’da ülkenin tek jeoparkı var, Manisa paranın basıldığı ilk yer, çok tarihi bir kent. Bu kadar çok değere sahip olup da az ilginin gösterildiği illerden bir olmuş Manisa. Bu şehrin değerleri ortaya çıkarılmamış. Mesela ilimiz inanç turizmine çok açık. İncilde geçen 7 kilisenin 3’ü Manisa’da. Ama Hristiyanlar Meryem Ana’ya gelip hacı oluyorlar, oraya gelen turisti buradaki kiliselere getiremiyoruz. Böyle bir şey mümkün olamamış. Öte yandan arkeoloji alanında da zengin kaynağa sahibiz. Burada arkeolojik kazılara başladık. Antik kentlerimiz var, geçmişte hiç anlatılmamış. Buradaki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkaracağız. Tarih, kömür dağıtanları değil kazıyı başlatanları yazacak. Bunun yanında sosyal belediyeciliği de ağırlık veriyoruz. Vatandaşımızın ekonomik krizden çıkması için yanında olacağız. Sadece seçim dönemlerinde yardım kolisi, kömür dağıtan anlayışta olmayacağız. Çölyak hastalarına ihtiyaçları olan malzemeleri gönderiyoruz. Aşevi kurduk her gün pek çok aileye yemek götürüyoruz, her sabah 2 bin öğrencimize güne merhaba çorbası sağlıyoruz. Öğrencilerimizin sosyal hayatlarını genişletiyoruz. Şehrimizin insanlarının ihtiyaçları ne ise onların yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerine son verdi.