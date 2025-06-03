Mardin TSO Başkanı Çelik: Mardin’in hudut kapısı olması ihracat ve turizme ivme kazandıracak

Kararın ardından hava yolu şirketlerinin Mardin’den yurt dışına direkt sefer düzenlemesinin önünde hiçbir bürokratik engelin kalmadığına işaret eden Hatip Çelik, “Havalimanımızın gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması için uzun bir süredir sürdürdüğümüz girişimlerin olumlu sonuçlanmasından dolayı gururluyuz. Yeni karar ile Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nın uluslararası standartlarda hizmet vermesinin önü açıldı. Ancak girişimlerimiz henüz bitmedi. Önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası havayolu şirketlerinin bölgemizden direkt yurt dışı seferler düzenlemesi için lobi yapacağız.

En öncelikli lokasyon talebimiz Erbil, Bağdat, Şam, Almanya hatlarından direkt seferlerin başlamasıdır. Bu lokasyonlar Avrupa ile Orta Doğu’daki bağlantılarımızı daha da güçlendirecek. Ayrıca turizm sektörümüzün hedef pazarı olan Çin’den de kentimize direkt seferlerin başlaması için gayret göstereceğiz. Hem turizm hem de ihracatçılarımızın kent ekonomimize değer sağlayacak seyahatlerinin konforunun artırılması için çalışacağız” dedi.

Yurt dışından Mardin’e ulaşım konforlu hale gelecek

Yurt dışından Mardin’e gelmek isteyen misafirlerin bugüne kadar sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep üzerinden düzenlenen aktarmalı seferlerle kente ulaşabildiğini anımsatan Hatip Çelik, “Bölgemizin ticaret hacmi daha da artacağı bir döneme giriyoruz.

Yurt dışı lokasyonlardan Mardin’de gerçekleştirilecek direkt seferler Mardin’in ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracak. Bu sayede hem yurt dışında yaşayan Mardinlilerin hem de kentimizi ziyaret etmek isteyen misafirlerimiz kentimize daha hızlı ve konforlu seyahat edebilecek.

Havalimanındaki altyapı çalışmalarının hızlıca tamamlanacağını öngörüyoruz. Ayrıca havalimanı hizmet veren sektörlerin de geliştirilmesi için farkındalık artırıcı çalışmalar yapacağız” diye konuştu. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nın uluslararası hudut kapısı olmasıyla birlikte kentte hava kargo faaliyetlerinin de başlayacağının altını çizen Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Yeni karar ile birlikte kentteki sanayi üretimi yapan ihracatçılarımızın karayolu bağımlılığı azaltılacak.

Sanayicilerimiz özellikle yükte hafif pahada ağır olan ürünlerin ihracatında önemli bir altyapıya kavuştu. Özellikle yüksek katma değerli tekstil ve gıda ürünlerimizin hava kargoya erişimi sektörel kalkınmayı da beraberinde getirecek. Mardin’de üretilen bir gıda ürünü 6-7 saat içerisinde Avrupa’daki raflarda yer alacak. Bu adımla birlikte hava kargoya uygun ürün üretim süreci için de sanayicilerimizi doğru yönlendireceğiz. Bu alanda hazırladığımız projelerimizi hayata geçireceğiz.