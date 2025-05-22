Marmara Denizi ‘son uyarısını’ yaptı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun çözüm yollarını değerlendirmek üzere ‘Marmara Denizi’nde Müsilaj ile Mücadele’ başlıklı toplantı düzenledi.
Nezaket Çetin
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Denizi’nde giderek artan kirliliğe dikkat çekerek, müsilaj sorununu denizin “son uyarısı” olarak nitelendirdi. Bozbey, ileri biyolojik arıtma tesislerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Marmara Denizi artık canlı barındıramayacağını söylüyor. Bu son çağrıyı iyi okumalıyız” dedi.
Marmara Bölgesi’nin 30 milyonluk nüfusu ve Türkiye sanayisinin yüzde 70’ini barındırmasıyla ülkenin kalbi olduğuna işaret eden Bozbey, bölgenin aynı zamanda ulaşım ve ticaret açısından da stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.
Marmara Belediyeler Birliği ve bakanlık iş birliğiyle hazırlanan 22 maddelik eylem planının 19 maddesinin uygulandığını ancak geriye kalan 3 maddenin hayati olduğunu söyleyen Bozbey, bu maddelerin başında ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulmasının geldiğini belirterek, “Bu tesisler hem evsel hem de sanayi atıklarını arıtmak için zorunlu” ifadelerinde bulundu.
“Yedi yeni ileri biyolojik arıtma tesisi yapılacak”
Mevcut tesislerde kapasite artışı yaptıklarını belirten Mustafa Bozbey, yedi yeni ileri biyolojik arıtma tesisinin planlandığını ve bütçelendiğini, tamamlandığında Nilüfer Çayı’nın %100’ü ileri biyolojik arıtmayla buluşacak” dedi.