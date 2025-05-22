Marmara Denizi ‘son uyarısını’ yaptı

Nezaket Çetin

Bursa Büyükşehir Beledi­ye Başkanı ve Marmara Bele­diyeler Birliği Başkanı Mus­tafa Bozbey, Marmara Deni­zi’nde giderek artan kirliliğe dikkat çekerek, müsilaj so­rununu denizin “son uyarı­sı” olarak nitelendirdi. Boz­bey, ileri biyolojik arıtma te­sislerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Mar­mara Denizi artık canlı ba­rındıramayacağını söylüyor. Bu son çağrıyı iyi okumalı­yız” dedi.

Marmara Bölgesi’nin 30 milyonluk nüfusu ve Türki­ye sanayisinin yüzde 70’ini barındırmasıyla ülkenin kal­bi olduğuna işaret eden Boz­bey, bölgenin aynı zamanda ulaşım ve ticaret açısından da stratejik öneme sahip oldu­ğunu söyledi.

Marmara Bele­diyeler Birliği ve bakanlık iş birliğiyle hazırlanan 22 mad­delik eylem planının 19 mad­desinin uygulandığını ancak geriye kalan 3 maddenin ha­yati olduğunu söyleyen Boz­bey, bu maddelerin başında ileri biyolojik arıtma tesisle­rinin kurulmasının geldiğini belirterek, “Bu tesisler hem evsel hem de sanayi atıklarını arıtmak için zorunlu” ifadele­rinde bulundu.

“Yedi yeni ileri biyolojik arıtma tesisi yapılacak”

Mevcut tesislerde kapasite artışı yaptıklarını belirten Mustafa Bozbey, yedi yeni ileri biyolojik arıtma tesisinin planlandığını ve bütçelendiğini, tamamlandığında Nilüfer Çayı’nın %100’ü ileri biyolojik arıtmayla buluşacak” dedi.