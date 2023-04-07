Matlı Şirketler Grubu Keskinoğlu'nu bünyesine kattı

Besin zincirinin her bir halkasında yer alacak atılımları ile dikkat çeken Matlı Şirketler Grubu, beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından Keskinoğlu markasını da bünyesine katarak önemli bir protein kaynağını daha ürün ailesine dahil etti.

Matlı’da hedef birinci tercih olmak

Yem üretiminde Türkiye’de birinci sırada olan Matlı hedefini besin değeri yüksek ürünleriyle protein ihtiyacının karşılanmasında tüketicilerin birinci tercihi olmak olarak belirledi. Keskinoğlu’nun gruba katılması ile hedefine daha çok yaklaşan Matlı, bu yatırımla hem bölge ekonomisine hem de daha büyük çerçeveden baktığımızda ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’nin tarımdaki geleceğini yeni yatırımı ile daha ileri seviyelere çıkarmaya prensibiyle hareket eden Matlı, 53 yıllık bilinçli hayvancılık, besleme uzmanlığı ve tarım deneyimiyle, birebir faaliyette bulunduğu en geniş tedarik zinciri yönetimine sahip yapısıyla sektöre en fazla katma değer sağlayan firma olmayı hedefine de gerçekleştirdiği yatırımlarla ulaşmak istiyor.