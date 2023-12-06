MDTO, Mersin’e denizcilik fakültesi kazandırıyor

Derya Özgür

Cihat Lokmanoğlu, oda olarak deniz yolu taşımacılığı ile yılda 12 milyar ton yükün taşındığı ve 500 milyar dolarlık geliri bünyesinde barındıran dev bir sektör olduğunu belirterek, “MDTO, Mersin ve Türk denizciliğinin gelişmesine ve rekabet gücünün artmasına katkı sunmak hedefiyle çalışıyor. Bizler hem deniz ticareti hem de deniz güvenliği açısından nitelikli insan kaynağına sahip olmayı ülkemizin ekonomik ve stratejik çıkarları açısından zorunlu görüyoruz” diye konuştu.

Eğitim alanındaki en büyük yatırımın Mersin Üniversitesi için inşa ettikleri denizcilik fakültesi olduğuna dikkat çeken Lokmanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnşasını üstlendiğimiz fakültede denizcilik öğrencilerinin modern ve donanımlı bir ortamda eğitim görebilmelerini hedefliyoruz.

Odamızın önceki yatırımı olan MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşasında olduğu gibi denizcilik fakültesini de IMO'nun Denizcilik Eğitim ve Öğretiminin standartlarını belirleyen STCW konvansiyonuna uygun olarak inşa ediyoruz.

Projede malzeme kalitesine ve üst düzey teknoloji kullanımına azami özen gösteriyoruz. Fakülte odamızın adını taşıyacak, 16 bin 500 metrekare kapalı ve 8 bin metrekare açık alanı ile; laboratuvarları, dalga havuzu ve simülasyon merkezi ile büyük bir eğitim kompleksi olarak Mersin Üniversitesi’ne devredilecek.

Odamızın adını taşıyacak bu fakülte, Türkiye'nin en gözde denizcilik fakültelerinden biri olarak inşa ediliyor. Kaba inşaatı tamamlanan fakültemizin ince inşaatını ise 2024 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz.” Lokmanoğlu ayrıca Taşucu’nda yapılması planlanan tersane için 15-20 senedir çaba gösterdiklerini de belirterek, mahkemeler ve ÇED iptalleri ile bunun mümkün olmadığını, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hiç tersanesi olmadığını ve bunun ülkenin güvenliği açısından da olumsuz bir durum olabileceğini söyledi.

Tersanede söküm yapılacağı bilgisinin doğru olmadığını ifade eden Başkan Lokmanoğlu gemi söküm işinin Türkiye’de sadece Aliağa’da yapıldığını belirterek, “Taşucu’nda planlanan tersane alanı hem filomuz hem de ticari gemiler açısından çok ideal bir yerde. Hayata geçirilebilseydi gemilerin bakım onarım hizmetleri burada verilebilirdi” dedi.