MediaMarkt, Balıkesir'deki mağaza sayısını 3'e çıkardı

Avrupa’nın açık ara en büyük elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’deki mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bugün 230 bin metrekareden fazla mağaza alanına sahip olan marka, ülkedeki büyüme hedefleri doğrultusunda bir yandan mevcut mağazalarını yenilerken bir yandan da yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda MediaMarkt, Türkiye’deki 90’ıncı mağazasını Balıkesir’in Bandırma ilçesinde açtı. Ayrıca açılan mağaza ile Balıkesir’deki MediaMarkt mağaza sayısı da 3’e yükseldi. MediaMarkt, Bandırma’da açtığı mağazada 20’yi aşkın çalışan istihdam edecekken kadın ve erkek çalışan dağılımında ise eşitlik sağlayacak.

On binlerce ürünün yer aldığı Bandırma Liman AVM’deki mağazasında, açılışa özel kampanya da gerçekleştirildi. Balıkesirliler, fırsatlarla dolu açılışa yoğun ilgi gösterdi.

"Mevcut mağazalarımızın olduğu illerde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz"

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar “Tüketicilerin MediaMarkt mağazalarına duydukları ilgiden çok mutluyuz. Onlara en iyi deneyimi sunmayı amaçladığımız geniş mağazalarımızda tüketicilerimiz diledikleri ürünleri yakından incelemekle kalmıyor, aynı zamanda mediamarkt.com.tr’den aldıkları ürünleri mağazalarımızdan teslim alabiliyor, ürünle ilgili bir uzmanla konuşabiliyor veya tamirden ürün aksesuar montajlarına kadar satış sonrası tüm hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. Kısaca “Tüketici Elektroniğinde Deneyim Şampiyonu” olma yolunda sunduğumuz tüm hizmetlerimize her kanaldan ulaşabiliyor, alışveriş deneyimlerini kendi tercihlerine göre yönlendirebiliyorlar. Çoklu kanal stratejimize borçlu olduğumuz bu yapımız sayesinde tüketicilerimizin tüm elektronik ihtiyaçları için en hızlı, en kolay ve en keyifli hizmeti verebiliyoruz. Bu nedenle yeni şehirlere girmeye devam edecek, Balıkesir’de olduğu gibi mevcut mağazalarımızın olduğu illerde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz. Bugün açılışımıza katılan değerli Balıkesirlilere teşekkür ederim” dedi.