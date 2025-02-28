Melek Yatırımcılık Zirvesi’nde Gaziantep modeli ele alındı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (TOBB Gaziantep GGK), "Gaziantep Melek Yatırımcılık Zirvesi”nin ikincisinde Türkiye'nin önemli yatırımcıları, yatırım yapmış oldukları girişimcilerle birlikte ağırlandı.

GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zirve’de Gaziantep Modeli ele alındı; Gaziantep’in yatırım ekosistemini güçlendiren dinamikler, bölgedeki girişimcilik potansiyeli ve fırsatları ile melek yatırımcılığın geleceği masaya yatırıldı.

Acıoğlu: Melek yatırımcılık, şehir ekonomisi için büyük bir fırsat

Zirve’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve melek yatırımcılığın girişimcilik ekosisteminin büyümesinde ve sürdürülebilir hale getirilmesinde kritik bir unsur olduğunu söyleyen GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Acıoğlu, “Bir girişimciye sorduğunuzda en büyük engelin finansmana erişim olduğunu söyleyecektir. Melek yatırımcılar, sadece sermaye sağlamaz, aynı zamanda bilgi, deneyim ve güçlü bağlantılarıyla da girişimcilere rehberlik eder.

Bazen doğru bir yönlendirme, bir girişimcinin iş modelini sağlamlaştırması için sermayeden daha değerli olabilir. İşte bu yüzden melek yatırımcılık, sadece girişimciler için değil, şehir ekonomisi için de büyük bir fırsattır.”

"Genç Girişimciler Kurulu’nun çalışmalarını takdirle karşılıyorum"

Girişimcilik kültürünün geliştiğinde yenilikçi fikirlerin çoğalacağını, yeni istihdam alanlarının doğacağını ve kent ekonomisinin güçleneceğini vurgulayan Acıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu noktada, Gaziantep Genç Girişimciler Kurulunun çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Bugün ikinci kez düzenledikleri Melek Yatırımcılık Zirvesi, Gaziantep gibi üretim ve ihracat odaklı bir şehirde yatırımcı kültürünün gelişmesine büyük katkı sunacaktır.

Gaziantep’in girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışacağız. Gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği ve yatırımcıların desteğiyle bu şehri girişimcilikte de lider yapacağız.”

Koçer: Atılması gereken bütün adımları atmaya hazırız

Melek Yatırımcılık kültürünün Gaziantep’te yaygınlaşması için atılması gereken bütün adımları atmaya hazır olduklarını söyleyen TOBB Gaziantep GGK Başkanı Abdulkadir Koçer, “Girişim ekosistemi ve katma değerli teknoloji yatırımlarında Anadolu’nun lokomotifi Gaziantep’in etkin bir rol oynaması şart. Hedefimiz yatırımlarımızda bu şehrin dinamiklerine uygun; güçlü sanayi alt yapımızla iş birliği yapabilecek B2B odaklı teknolojileri kapsayan bir sektör dikeyinde terzi dikim ‘Gaziantep Modeli’ni ortaya koymak…” ifadelerini kullandı.

Uygur: "Farklı bakış açılarına ihtiyacımız var"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy ise sektörün önde gelen isimlerinin böyle bir organizasyonla Gaziantep’te bir araya getirilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ise “Türkiye’nin şampiyonlar ligi kadrosu burada. Bu kadroyu burada buluşturan TOBB Gaziantep GGK’ya teşekkür ediyorum.

Bizden önceki büyüklerimiz ülkemizi buralara kadar getirdi. Arkamızdan çok daha eğitimli, daha güçlü, donanımlı bir nesil geliyor. Büyüklerden devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklar. Bunun için farklı bakış açılarına ihtiyacımız var. Bugünkü etkinlik de inanıyorum ki bu anlamda oldukça başarılı olacak.”

Açılış konuşmalarının ardından oturumlar devam etti

Açılış konuşmaları ardından oturumlarla devam eden Zirve’de “Gaziantep’te Melek Yatırımcılık” oturumunun konuşmacıları Mikro Grup Y.K. Başkanı Göktekin Dinçerler ve TOBB Gaziantep GGK Başkanı Abdulkadir Koçer; TOBB Gaziantep GGK Başkan Yardımcısı İbrahim Acıoğlu’nun moderasyonunda gerçekleşen “212 VC ve iyzico’nun Yatırım Süreci” oturumunun konuşmacıları 212 VC Kurucu Ortağı Numan Numan ve iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu; TOBB Gaziantep GGK Başkan Yardımcısı Enver Koçak’ın moderasyonunda gerçekleşen “Gaziantep’ten Ulusala Yatırım” oturumunun konuşmacıları Sankoonline Genel Müdürü Emre Altay ve Ödeal Kurucu & CEO’su Fevzi Güngör; TOBB Gaziantep GGK Başkan Yardımcısı Kaan Özmen’in moderasyonunda gerçekleşen “Enerji ve Altyapı Sektöründe Melek Yatırımcılık” oturumunun konuşmacıları TR Angels Kurucu Ortağı Hüseyin Karagöz ve RePG Enerji Genel Müdürü Hasan Ayartürk; TOBB Gaziantep GGK Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz Altınbaş’ın moderasyonunda gerçekleşen “Girişim Sermayesi Yatırımları ve Girişim Hikâyeleri” oturumunun konuşmacıları ise E2VC Ortağı Kaan Eren ile Heltia Kurucu Ortağı & Genel Müdürü Alperen Adikti oldu.