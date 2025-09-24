Meram’ın altyapı sorunlarını yapay zeka çözecek

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Belediyeciliğin, en güzel hizmeti; en doğru zamanda, en doğru yöntemle ve en kaliteli şekilde sunabilmek olduğuna işaret eden Başkan Kavuş, ilçenin hizmetine sunulan yeni uygulamalardan özellikle yapay zeka destekli MZEKA Yol Hasarı Tespit Sisteminin yol ve asfalt sorunlarını çözme adına yeni bir çığır açacağını belirtti.

Meram Belediyesinin yapay zeka destekli üç yeni uygulamasını var olan ve işleyen dijital sistemimize entegre ettik ve verimlilik, sürdürülebilirlik ve tasarruf açısından büyük avantaj elde ettik şeklinde konuşan Kavuş, “MZEKA Yol Hasarı Tespit Sistemi ile Belediyenin sahada görev yapan araçlarına entegre edilen kamera kayıt sistemleri, yapay zeka desteğiyle yolların röntgenini çekiyor. Çukur, çatlak veya rögar kapaklarındaki sorunları otomatik olarak tespit eden sistem, Fen İşleri ekiplerine konum, fotoğraf ve zaman bilgisiyle görev ataması yapıyor.

Böylece ekipler, bazen vatandaşlar sorunun farkına dahi varmadan müdahale edebiliyor. Ek maliyet oluşturmadan Görev Yönetim Sistemi Bridge’e entegre çalışan uygulama, insan emeği ve yakıttan da ciddi tasarruf sağlıyor. Bu sistem, Meram’ın 7.500 sokağında adeta gözümüz, kulağımız olacak” diye konuştu.