Google Haberler

Mersin, Belçika ile ticaret köprülerini güçlendirecek

Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde ve beraberindeki heyeti Mersin’de ağırladı. AKİB Koordinatör Başkanı ve Mersin Belçika Fahri Konsolosu Veysel Memiş, Belçika’nın ticaret ortağı olduğunu ve iş birliği fırsatlarını artıracaklarını söyledi.

Mersin, Belçika ile ticaret köprülerini güçlendirecek

Akdeniz İhracatçı Bir­likleri (AKİB), Belçi­ka Krallığı Ankara Bü­yükelçisi Hendrik Van De Vel­de, Başkâtip Hannes Dekeyser ve Ticaret Ataşesi Gerard Seg­hers’i konuk etti. AKİB Koordi­natör Başkanı ve aynı zaman­da Mersin Belçika Fahri Kon­solosu Veysel Memiş ile AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan’ın ev sahipliğinde ger­çekleşen ziyarette, karşılıklı ti­cari ilişkilerin güçlendirilme­sine yönelik iş birliği fırsatla­rı ve organizasyonlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Hendrik Van De Vel­de ve beraberindeki heyet ile Veysel Memiş, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Cem Bucuge ve Mersin Uluslararası Liman İş­letmeciliği’nin (MIP) yönetici­lerini ziyaret ederek kentin eko­nomik yapısı, sanayi gücü ve dış ticaret potansiyelini değerlen­diren istişarelerde bulundu. Ta­raflar, hem mevcut ekonomik ilişkileri derinleştirme hem de yeni işbirliği alanları oluşturma konusunda karşılıklı iyi niyet mesajları verdi.

“Belçika’ya ihracatımız yüzde 18,5 oranında arttı”

Belçika heyetinin Mersin zi­yaretlerini değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, Türkiye’nin ihracatın­da Belçika’nın önemli bir pazar olduğunu belirterek, 2025 yı­lı Ocak-Ağustos ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında artışla 3,1 milyar dolar dış satım gerçekleş­tiğini, yılın 8 ayında AKİB’in bu ülkeye yaptığı dış satımın yüzde 4 artışla 216 milyon dolar düze­yine ulaştığını bildirdi.

“Belçika, Avrupa’nın en stratejik merkezleri arasında”

Veysel Memiş, “2024 yılı ve­rilerine göre yıllık mal ithalatı 367 milyar dolar düzeyinde olan Belçika, Avrupa’nın lojistik açı­dan en stratejik merkezlerin­den biri ve yüksek ithalat hac­mi ile Türk firmalar için önemli fırsatlar barındırıyor. Türkiye, Belçika pazarında otomotiv ana ve yan sanayi, plastik mamul­ler, mobilya, elektrikli cihazlar ile tekstil ve hazır giyim sektör­lerinde güçlü bir konuma sahip. Son dönemde transformatörler ve hijyenik ürünlerde kaydedi­len dikkat çekici artışlar, Türk firmalarının pazardaki potansi­yelini gözler önüne seriyor. Orta vadede elektrikli cihazlar, ener­ji ekipmanları ve kimya ürünle­rinde büyüme potansiyeline sa­hip Belçika, uzun vadede Türk ürünleri için Avrupa genelinde bir dağıtım ve ticaret üssüne dö­nüşmesi bakımından stratejik önem taşıyor” dedi.

“Belçika ile ticareti güçlendirmek için çalışıyoruz”

Karşılıklı ticaretin ve yatırım­ların güven zemininde daha da ivmelenmesi bakımından Belçi­ka Krallığı Ankara Büyükelçisi Sayın Hendrik Van De Velde’nin Mersin temaslarının çok değerli olduğunu vurgulayan Veysel Me­miş, “Mersin Belçika Fahri Kon­solosu olarak bölgedeki sanayici­lerimizin Belçikalı iş insanları ve yatırımcılarla ticaret köprülerini güçlendirmek ve yeni ekonomik iş birliklerinin zeminini sağlam temeller üzerinde oluşturmak için gayretli çalışmalarımı sür­düreceğim” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL