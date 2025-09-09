Mersin, Belçika ile ticaret köprülerini güçlendirecek

Akdeniz İhracatçı Bir­likleri (AKİB), Belçi­ka Krallığı Ankara Bü­yükelçisi Hendrik Van De Vel­de, Başkâtip Hannes Dekeyser ve Ticaret Ataşesi Gerard Seg­hers’i konuk etti. AKİB Koordi­natör Başkanı ve aynı zaman­da Mersin Belçika Fahri Kon­solosu Veysel Memiş ile AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan’ın ev sahipliğinde ger­çekleşen ziyarette, karşılıklı ti­cari ilişkilerin güçlendirilme­sine yönelik iş birliği fırsatla­rı ve organizasyonlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Hendrik Van De Vel­de ve beraberindeki heyet ile Veysel Memiş, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Cem Bucuge ve Mersin Uluslararası Liman İş­letmeciliği’nin (MIP) yönetici­lerini ziyaret ederek kentin eko­nomik yapısı, sanayi gücü ve dış ticaret potansiyelini değerlen­diren istişarelerde bulundu. Ta­raflar, hem mevcut ekonomik ilişkileri derinleştirme hem de yeni işbirliği alanları oluşturma konusunda karşılıklı iyi niyet mesajları verdi.

“Belçika’ya ihracatımız yüzde 18,5 oranında arttı”

Belçika heyetinin Mersin zi­yaretlerini değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, Türkiye’nin ihracatın­da Belçika’nın önemli bir pazar olduğunu belirterek, 2025 yı­lı Ocak-Ağustos ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında artışla 3,1 milyar dolar dış satım gerçekleş­tiğini, yılın 8 ayında AKİB’in bu ülkeye yaptığı dış satımın yüzde 4 artışla 216 milyon dolar düze­yine ulaştığını bildirdi.

“Belçika, Avrupa’nın en stratejik merkezleri arasında”

Veysel Memiş, “2024 yılı ve­rilerine göre yıllık mal ithalatı 367 milyar dolar düzeyinde olan Belçika, Avrupa’nın lojistik açı­dan en stratejik merkezlerin­den biri ve yüksek ithalat hac­mi ile Türk firmalar için önemli fırsatlar barındırıyor. Türkiye, Belçika pazarında otomotiv ana ve yan sanayi, plastik mamul­ler, mobilya, elektrikli cihazlar ile tekstil ve hazır giyim sektör­lerinde güçlü bir konuma sahip. Son dönemde transformatörler ve hijyenik ürünlerde kaydedi­len dikkat çekici artışlar, Türk firmalarının pazardaki potansi­yelini gözler önüne seriyor. Orta vadede elektrikli cihazlar, ener­ji ekipmanları ve kimya ürünle­rinde büyüme potansiyeline sa­hip Belçika, uzun vadede Türk ürünleri için Avrupa genelinde bir dağıtım ve ticaret üssüne dö­nüşmesi bakımından stratejik önem taşıyor” dedi.

“Belçika ile ticareti güçlendirmek için çalışıyoruz”

Karşılıklı ticaretin ve yatırım­ların güven zemininde daha da ivmelenmesi bakımından Belçi­ka Krallığı Ankara Büyükelçisi Sayın Hendrik Van De Velde’nin Mersin temaslarının çok değerli olduğunu vurgulayan Veysel Me­miş, “Mersin Belçika Fahri Kon­solosu olarak bölgedeki sanayici­lerimizin Belçikalı iş insanları ve yatırımcılarla ticaret köprülerini güçlendirmek ve yeni ekonomik iş birliklerinin zeminini sağlam temeller üzerinde oluşturmak için gayretli çalışmalarımı sür­düreceğim” diye konuştu.