Mersin, Belçika ile ticaret köprülerini güçlendirecek
Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde ve beraberindeki heyeti Mersin’de ağırladı. AKİB Koordinatör Başkanı ve Mersin Belçika Fahri Konsolosu Veysel Memiş, Belçika’nın ticaret ortağı olduğunu ve iş birliği fırsatlarını artıracaklarını söyledi.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, Başkâtip Hannes Dekeyser ve Ticaret Ataşesi Gerard Seghers’i konuk etti. AKİB Koordinatör Başkanı ve aynı zamanda Mersin Belçika Fahri Konsolosu Veysel Memiş ile AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, karşılıklı ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik iş birliği fırsatları ve organizasyonlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Büyükelçi Hendrik Van De Velde ve beraberindeki heyet ile Veysel Memiş, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin (MIP) yöneticilerini ziyaret ederek kentin ekonomik yapısı, sanayi gücü ve dış ticaret potansiyelini değerlendiren istişarelerde bulundu. Taraflar, hem mevcut ekonomik ilişkileri derinleştirme hem de yeni işbirliği alanları oluşturma konusunda karşılıklı iyi niyet mesajları verdi.
“Belçika’ya ihracatımız yüzde 18,5 oranında arttı”
Belçika heyetinin Mersin ziyaretlerini değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, Türkiye’nin ihracatında Belçika’nın önemli bir pazar olduğunu belirterek, 2025 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında artışla 3,1 milyar dolar dış satım gerçekleştiğini, yılın 8 ayında AKİB’in bu ülkeye yaptığı dış satımın yüzde 4 artışla 216 milyon dolar düzeyine ulaştığını bildirdi.
“Belçika, Avrupa’nın en stratejik merkezleri arasında”
Veysel Memiş, “2024 yılı verilerine göre yıllık mal ithalatı 367 milyar dolar düzeyinde olan Belçika, Avrupa’nın lojistik açıdan en stratejik merkezlerinden biri ve yüksek ithalat hacmi ile Türk firmalar için önemli fırsatlar barındırıyor. Türkiye, Belçika pazarında otomotiv ana ve yan sanayi, plastik mamuller, mobilya, elektrikli cihazlar ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde güçlü bir konuma sahip. Son dönemde transformatörler ve hijyenik ürünlerde kaydedilen dikkat çekici artışlar, Türk firmalarının pazardaki potansiyelini gözler önüne seriyor. Orta vadede elektrikli cihazlar, enerji ekipmanları ve kimya ürünlerinde büyüme potansiyeline sahip Belçika, uzun vadede Türk ürünleri için Avrupa genelinde bir dağıtım ve ticaret üssüne dönüşmesi bakımından stratejik önem taşıyor” dedi.
“Belçika ile ticareti güçlendirmek için çalışıyoruz”
Karşılıklı ticaretin ve yatırımların güven zemininde daha da ivmelenmesi bakımından Belçika Krallığı Ankara Büyükelçisi Sayın Hendrik Van De Velde’nin Mersin temaslarının çok değerli olduğunu vurgulayan Veysel Memiş, “Mersin Belçika Fahri Konsolosu olarak bölgedeki sanayicilerimizin Belçikalı iş insanları ve yatırımcılarla ticaret köprülerini güçlendirmek ve yeni ekonomik iş birliklerinin zeminini sağlam temeller üzerinde oluşturmak için gayretli çalışmalarımı sürdüreceğim” diye konuştu.