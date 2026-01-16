Mersin Ekonomi Platformu’nda yeni dönem başladı

Kayacı, Mersin’in mevcut yatırımlarını büyütmek, yeni yatırım alanlarını kente kazan­dırmak ve Mersin iş dünyasının sesini Ankara ve İstanbul baş­ta olmak üzere ulusal platform­larda daha güçlü duyurmak için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini söyledi.

2011 yılında iktisadi ağırlıklı 11 sivil toplum kuruluşunun gi­rişimiyle kurulan Mersin Eko­nomi Platformu’nun, bugün iti­barıyla ekonomi odaklı faaliyet gösteren 33 sivil toplum kuru­luşunu bünyesinde barındı­ran güçlü bir yapı haline geldi­ğini ifade eden Hakan Kayacı, MEP’in Mersin için bir güç bir­liği modeli olduğunu vurguladı.

Kayacı, “MEP; Mersin’in ekono­mik sorunlarını ortak akılla ele alan, çözüm önerileri geliştiren ve bu önerileri tek ses, güçlü bir lobi anlayışıyla ilgili bakanlıkla­ra ve kurumlara taşıyan bir plat­formdur. Ankara’da bakanlıklar nezdinde, Mersin Valiliği başta olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler ve tüm paydaşlarla yürüttüğümüz çalışmalar, ken­timizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır” dedi.

“Şeffaf yönetim, kurumsal güçlenme ile ilerleyeceğiz”

MEP’in kurumsal yapısını daha da güçlendirmek amacıy­la tüzük ve yönergelerin gün­cellendiğini hatırlatan Kayacı, 7 Ocak 2026 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda ger­çekleştirilen genel kurulda, 14. Dönem Yönetim Kurulu ve Baş­kanının şeffaf, demokratik ve katılımcı bir yöntemle belirlen­diğini kaydetti.

MEP’in bugüne kadar siyasi partilerden sivil toplum kuru­luşlarına, bürokrasiden akade­mik camiaya ve yerel yönetim­lere kadar birçok kesimi aynı masa etrafında buluşturduğu­nu vurgulayan Hakan Kayacı, birlik ve beraberlik mesajı ver­di. “Mersin’in ekonomik ve ikti­sadi kalkınması için Ankara ve İstanbul’da yürütülen lobi faali­yetleri, kentimizin geleceği açı­sından büyük önem taşımakta­dır.

Bu süreçte emeği geçen tüm başkanlarımıza haksızlık yapıl­masını doğru bulmuyoruz. Mer­sin’in geleceği için bu çabaların kıymeti iyi anlaşılmalı ve güçlü şekilde desteklenmelidir” diyen Kayacı, sözlerini şöyle tamam­ladı: “MEP olarak kapımız; Mer­sin’in menfaatlerini önceleyen, yapıcı diyalog ve ortak hedefler etrafında buluşmayı önemseyen tüm kurum ve kuruluşlara her zaman açıktır.”