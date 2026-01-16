Mersin Ekonomi Platformu’nda yeni dönem başladı
Mersin Ekonomi Platformu’nda (MEP) bayrak değişimi yaşandı. 13. Dönem Başkanı Ali Doğan’dan görevi devralan Hakan Kayacı, MEP 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mersin’in ekonomik kalkınmasını hızlandıracak güçlü bir ortak akıl ve etkin lobi anlayışıyla çalışacaklarını açıkladı.
Kayacı, Mersin’in mevcut yatırımlarını büyütmek, yeni yatırım alanlarını kente kazandırmak ve Mersin iş dünyasının sesini Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ulusal platformlarda daha güçlü duyurmak için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini söyledi.
2011 yılında iktisadi ağırlıklı 11 sivil toplum kuruluşunun girişimiyle kurulan Mersin Ekonomi Platformu’nun, bugün itibarıyla ekonomi odaklı faaliyet gösteren 33 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran güçlü bir yapı haline geldiğini ifade eden Hakan Kayacı, MEP’in Mersin için bir güç birliği modeli olduğunu vurguladı.
Kayacı, “MEP; Mersin’in ekonomik sorunlarını ortak akılla ele alan, çözüm önerileri geliştiren ve bu önerileri tek ses, güçlü bir lobi anlayışıyla ilgili bakanlıklara ve kurumlara taşıyan bir platformdur. Ankara’da bakanlıklar nezdinde, Mersin Valiliği başta olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler ve tüm paydaşlarla yürüttüğümüz çalışmalar, kentimizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır” dedi.
“Şeffaf yönetim, kurumsal güçlenme ile ilerleyeceğiz”
MEP’in kurumsal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla tüzük ve yönergelerin güncellendiğini hatırlatan Kayacı, 7 Ocak 2026 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen genel kurulda, 14. Dönem Yönetim Kurulu ve Başkanının şeffaf, demokratik ve katılımcı bir yöntemle belirlendiğini kaydetti.
MEP’in bugüne kadar siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, bürokrasiden akademik camiaya ve yerel yönetimlere kadar birçok kesimi aynı masa etrafında buluşturduğunu vurgulayan Hakan Kayacı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Mersin’in ekonomik ve iktisadi kalkınması için Ankara ve İstanbul’da yürütülen lobi faaliyetleri, kentimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu süreçte emeği geçen tüm başkanlarımıza haksızlık yapılmasını doğru bulmuyoruz. Mersin’in geleceği için bu çabaların kıymeti iyi anlaşılmalı ve güçlü şekilde desteklenmelidir” diyen Kayacı, sözlerini şöyle tamamladı: “MEP olarak kapımız; Mersin’in menfaatlerini önceleyen, yapıcı diyalog ve ortak hedefler etrafında buluşmayı önemseyen tüm kurum ve kuruluşlara her zaman açıktır.”