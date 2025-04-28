“Mersin Mobilya Fuarı bölgeye değer katacak”

Müjde DEMİR

Fuar, 4 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. MERMOB Başkanı Sadık Özkan, 2023 yılında kurulan derneğin ikinci kez bu organizasyonu gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi: “Mobilya sektörü olarak bölgemizin en prestijli sektörlerinden biri olmayı hedefliyoruz. Sadece Mersin değil, Adana, Hatay ve çevre illerden de katılımlar oldu. Bu yıl fuarımıza 20 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz.”

Sadık Özkan, ayrıca fuarın Çukurova Mobilya Kent Projesi’nin altyapısını oluşturabileceğini belirterek, bu projeyle Mersin’in ve bölgenin uluslararası arenada söz sahibi olacağını vurguladı. MTSO Başkanvekili Cem Bucuge ise konuşmasında Mersin’in mobilya sektöründeki potansiyeline dikkat çekerek, alan ve arazi sıkıntısının sektörün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade etti.

Bucuge, “Şehrimiz bir Konya ya da Kayseri gibi dümdüz bir araziye sahip değil. Dağ ve deniz arasında sıkışmış bir coğrafyada bulunuyoruz. Tarımda önemli bir yerdeyiz, fakat mobilya ve lojistik sektörleri için yeterli alan bulmakta zorlanıyoruz. Buna rağmen sektörümüz üretmeye ve büyümeye devam ediyor. Lojistik avantajımız sayesinde, ihracatta önemli bir güç olabiliriz. Özellikle Suriye pazarının açılmasıyla birlikte Mersin’den büyük fırsatlar doğacaktır” dedi.