''Mersin sanayisinin yeni bir odaya ihtiyacı var"  

Son zamanlarda Mersin iş dünyası ve sanayisinin gündeminde Mersin’de bağımsız bir sanayi odası kurul­ması var. Mersin Sanayi Odası Platformu, olağan toplantısında konuşma yapan Mersin Sanayi Odası Platformu Başkanı Mah­mut Arslan, odanın kurulma­sı için gün geçtikçe imza veren­lerin ve güç katanların sayısının arttığını belirterek, “Bu çalışma sadece sanayinin, ticaretin önü­nü açmayacak, şehrin de önü­nü açacak” dedi.

Mersin Sanayi Odası’nın kurulması için yoğun çaba içerisinde olan iş dünyası­na teşekkür eden Arslan, yeter­li imza sayısının sağlanması için son düzlükte olduklarını, yakın zamanda imza sayısını tamamla­yacaklarını kaydetti.

“Sanayicinin kümelenmesi kadar doğal bir süreç yok”

Sanayi ve imalat sektörleri­nin uzun zamandır Mersin Sana­yi Odası’nı arzuladığını aktaran Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, “Mersin sa­nayisi odağında yeni bir oda ihti­yaç olmuştur” dedi.

Tekli, “Kentimizde, havayolu kargo taşımacılığı başladı, lima­nımız büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi bir kurumun doğru yönetmesi çok zor. Lojistik sek­törü büyüdü, tarım ve turizmde ciddi bir kalkınma bekleniyor. Sanayi de bu ülkenin olmazsa ol­mazı. Çok şükür sanayicilerimiz vergi vermek için yarışıyor. İSO 500’e giren 12 firmamız var.

Bü­tün bunlara bir kurumun arka çıkması lazım. Biz, Mersin Tica­ret ve Sanayi Odası’nı ayırmıyo­ruz, Sanayi Odası’nda kümelen­me yaratmaya çalışıyoruz. Sana­yinin ve sanayicinin derdini aynı ortamda paylaşmak istiyoruz. Bu ülkenin sanayiye ihtiyacı var. Sa­nayicinin sorunlarına çözüm bulması için kümelenmesi kadar doğal bir süreç yok. Her zaman sanayicilerimizin ve kentimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kentte tamamlayıcı bir yapı oluşturacak

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Sait Kayan ise “Mersin’de uzun sü­redir tartışılan bağımsız bir sana­yi odası kurulumu, nihayet somut adımlarla hayata geçiyor. Sanayi odası kurulumu, kentteki sanayi­cilerin daha etkin desteklenme­sini ve Mersin’in Türkiye’nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri haline gelmesini hedefliyor.

Mer­sin’in stratejik konumu, gelişmiş limanı ve güçlü ulaşım altyapı­sıyla Türkiye’nin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri ol­ma yolunda hızla ilerliyor. Kuru­lacak sanayi odası, sanayicilerin karşılaştığı zorluklara doğrudan çözümler üretecek ve kentte ta­mamlayıcı bir yapı oluşturacak. Bu oluşum, Mersin’in ekonomik kalkınmasını hızlandırmayı ve sanayicilerin daha etkin destek­lenmesini sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

“Sanayi daha organize ve güçlü hale gelecek”

Sanayi odasının kurulmasını sadece bölge için değil, Türkiye sanayisi adına da stratejik bir ge­lişme olarak değerlendiren Aves Yönetim Kurulu Başkanı Senan İdin bu oluşumun Mersin sanayi­sinin daha organize, daha güçlü ve daha görünür hale gelmesini sağ­layacağını belirtti

“Azınlığın sanayici olduğu bir yerde sanayiye odaklanmak zor”

Mersin sanayisi odağında yeni bir odaya ihtiyaç duyulduğunu aktaran Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Veysel Memiş ise şu ifadeleri kullandı: “Mersin Sanayi Odası’nın kurulması çok uzun zamandır birçok sanayicinin arzuladığı bir oluşumdu. Buna cesaret edip hayata geçirmek çok önemliydi. Mersinimiz uzun zamandır bir ivme ile büyüyeme devam ediyor. Bu büyümeye odaklanmak gerekir.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir dönem geçirdim, azınlığın sanayiciden oluştuğu bir yerde, sanayiye odaklanmak çok zor. Farklı fikirler ve düşünceler olabiliyor. Sanayiye odaklanmak için farklı bir oluşumu hak ettiğimizi düşünüyorum. Mersin sanayisi odağında yeni bir oda ihtiyaç olmuştur. Birçok platformda kentimiz ve sanayimiz için çalışsak da burada ana konu sanayinin geliştirilmesi ve ilerlemesi olacaktır. Bu oluşum büyüyen Mersin’e ciddi katkılar sunacaktır.”