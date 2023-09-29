Mersin Uluslararası Limanı Kapılar Projesi devreye alındı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin (MIP), yaklaşık 1 milyar TL yatırımla Mersin’e kazandırdığı Kapılar Projesi, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü ve şirket yöneticilerinin katıldığı törenle hayata geçti. Heyecanla hayata geçmesi beklenen proje, bölgenin ulaşım altyapısında önemli bir kilometre taşını oluşturuyor.

"Liman trafiğini şehir trafiğinden ayıracağız"

MIP, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde hayata geçirilen Kapılar Projesi’nin açılış töreninde konuşan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Geçen yıl çok önemli bir girişime imza attık.

Kapılar Projesi ile Mersin girişinde oluşan yük trafiği problemini çözerek limana gelen tırların şehir trafiğine karışmadan doğrudan limana giriş çıkışını sağlayacağız. Mersin girişinde oluşan yük trafiği problemini çözerek, şehrimizin ticaret hacmi artışına ve bölgemizin kalkınmasına da fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bizim bu projedeki temel amacımız, liman trafiğini şehir trafiğinden ayırmaktı” dedi.

Genel Müdür Singh, yapılan yatırım sayesinde konteyner ve konvansiyonel yük taşıyan araçların, D 400 Karayolu ile iki bağlantı noktasından doğrudan limana giriş ve çıkışın yapılabildiğini, aynı zamanda 132. Cadde’den açılan yeni bir bağlantıyla limana 3 şeritten giriş yapılmasını da sağladıklarını dile getirdi. Singh, “Proje kapsamında inşa edilen demiryolu üst geçidi sayesinde tırlar geçidin altından geçerek trafikte rahatça ilerleyebilecek. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın farkındalığıyla yaptığımız bu yatırımın herkes için faydalı olmasını diliyorum” dedi.

PSA Avrupa-Akdeniz-Amerika Bölge CFO'su ve MIP Yönetim Kurulu Üyesi Dirk Jan Storm’da yaptığı konuşmada "Kapılar Projesi, iş, sürdürülebilirlik ve sosyal hedeflerimizi birleştirerek, tüm paydaşlar için önemli bir başarı haline getiriyor. MIP'yi ve yerel ekonomiyi destekleme konusundaki kararlılığımızı kusursuz bir şekilde bütünleştirirken, aynı zamanda Mersin halkı için de daha sağlıklı bir çevreyi teşvik ediyor” dedi.

Mersin Limanı, valilik, büyükşehir ve diğer kurumlarla yapılan ortak çalışmayla kapılar projesi geliştirerek, yapılması gereken adımları tespit ettiklerini belirten MIP Proje Direktörü Necdet Aksoy, törende yaptığı konuşmada, “Proje yüzde 90 oranında tamamlanarak, hizmete açılabilir hale gelmiştir. Toplam 11 tane giriş kapısı bulunuyor. B kapısı ile ilgili problemleri çözmeye yönelik bir çalışma yaptık. Bu caddeyi girişlere kapatıyoruz. Trafiği ortadan kaldırmak üzere üst geçit köprüsü planladık. Böylelikle limana ait hiçbir trafik D-400’den limana doğru gelmeyecek.

TOKİ kavşağına da iki halka ekliyoruz. Adana’dan gelen trafiği yukarıya aktaran ve demiryolu sorununu çözmeye yönelik düzenlemeler yaptık” şeklinde açıklamalarda bulundu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de törende yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Bugün açılışını yaptığımız Kapılar Projesi Mersin için önemli. En kısa sürede kentin görüntüsünü bozmayacak, kent estetiğine zarar verilmeyecek bir yapılanma ile bu sürecin tamamlanacağına inanıyorum.”

“Liman genişlemesi yakında çözülecek”

Türkiye’nin konteyner kapasitesinde en büyük limanı olan Mersin Limanı’nın dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde 92’inci sırada olduğunu hatırlatan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’da törende yaptığı konuşmada, ”Geçen yıl bugünlerde temelini attığımız proje oldukça hızlı bir çalışmayla 3 etabın 2 etabı bitmiş haliyle hizmete açılıyor. Bugün aslında limanın genişleme projesini de bitirmiş olacaktık fakat dava edildiği için Ulaştırma Bakanlığınca adım atılamadı.

Dava bakanlık lehine sonuçlandı ve hemen akabinde liman mülki idari amirliği olarak MIP’e gereğini söyledik ve sanıyorum 1-2 ay içinde liman genişleme ile ilgili de temeli atacaklar. 3,5 yıllık bir kayıp oldu keşke olmasaydı, şimdi 1-2 yılda inşaat sürer ama neticede limanın iyileştirilmesi, yolların genişletilmesi çok daha fazla ihracat yapmak, ticaret hacminin artması anlamına gelecek. Şu anda 2.6 milyon TEU olan kapasite, genişleme ile birlikte 3 milyon TEU’ya çıkacak. Ayrıca yeni konteyner limanı da gündemde. Bakanlığımız tarafından etütleri yapılıyor. Çünkü buradaki yoğunluk, ticaret trafiği dünya ile ne kadar entegre olursa ikinci liman da o kadar gündemde olacak ve adım atılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Liman trafiğini rahatlatacak proje

Proje ile şehir trafiğini önemli ölçüde etkileyen TIR ve ağır vasıtaların Mersin Limanı’na doğrudan giriş çıkışı kolaylaşacak. Bu sayede şehir trafiği rahatlarken, TIR’ların yükleme ve boşaltma için limanda bekleme süreleri de önemli ölçüde kısalacak.