Mersin Uluslararası Limanı’nda EMH2’nin ilk fazı tamamlandı
Mersin Uluslararası Limanı (MIP) tarafından 455 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen East Med Hub 2 Terminali’nin ilk fazı tamamlandı. MIP, bu projeyle Doğu Akdeniz’in stratejik lojistik üssü olma yolunda ilerliyor.
Türkiye’nin en büyük derin deniz terminali olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 455 milyon dolar değerindeki East Med Hub 2 (EMH2) Terminali yatırımının ilk fazını tamamladı. PSA International, Akfen Holding ve IFM Investors ortaklığında faaliyet gösteren MIP, bu yeni yatırımıyla kapasitesini artırırken Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Yeni terminalin ilk fazında, 17,5 metre derinliğe ve 880 metre uzunluğa sahip bir rıhtım inşa edilerek 24 bin TEU kapasiteli ultra büyük konteyner gemilerine hizmet verebilecek altyapı hazırlandı. Tüm fazlarıyla 2026’nın ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan EMH2, MIP’nin yıllık konteyner elleçleme kapasitesini 2,6 milyondan 3,6 milyon TEU’ya çıkaracak. Terminal, aynı anda iki ultra büyük konteyner gemisini ağırlayabilecek kapasiteye ulaşacak.
“Uluslararası ticaret için önemli”
Yeni yatırımın Doğu Akdeniz ve uluslararası ticaret açısından önemine vurgu yapan PSA Avrupa & Akdeniz ile PSA Orta Doğu & Güney Asya Bölge CEO’su Vincent Ng şunları söyledi:“EMH2’nin 2026 yılında tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. PSA olarak Mersin Uluslararası Limanı’nın geleceğine yatırım yapma kararlılığımızı sürdürüyoruz. PSA’nın ‘Düğümden Ağa’ stratejisinin ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona geçişinin önemli bir parçası olan MIP, operasyonel mükemmelliğe ve sürdürülebilir dekarbonizasyona olan bağlılığımızın güçlü bir örneğidir. Bölge için uzun vadeli değer yaratma ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma kararlığımız devam edecek.”
MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ise projenin sürdürülebilir etkilerinin altını çizerek, “EMH2, sadece operasyonel anlamda değil; çevresel, ekonomik ve toplumsal katkılarıyla da Türkiye için bir gurur kaynağıdır. MIP olarak bu yatırımla hem liman performansımızı üst seviyeye çıkarıyoruz hem de Mersin’i global lojistik ağında daha güçlü bir oyuncu haline getiriyoruz” diye konuştu.
Projenin ikinci fazı kapsamında 17,6 hektarlık yeni operasyon sahası devreye alınacak. Bu alanda yer alacak tamamı elektrikli sekiz adet otomatik raya monteli vinç (aRMG) ve dört yeni gemiden karaya (STS) vinç ile limanın verimliliği artırılacak. Çevre dostu bu ekipmanlar sayesinde MIP, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %50 azaltmayı, 2043’e kadar ise karbon nötr hale gelmeyi hedefliyor.
EMH2 Projesi, sadece altyapı değil, istihdam açısından da bölgeye değer katacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 500 doğrudan, 5 bin dolaylı istihdam sağlanması bekleniyor.