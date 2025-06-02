Mersin Uluslararası Limanı’nda EMH2’nin ilk fazı tamamlandı

Türkiye’nin en büyük de­rin deniz terminali olan Mersin Uluslararası Li­manı (MIP), 455 milyon do­lar değerindeki East Med Hub 2 (EMH2) Terminali yatırımının ilk fazını tamamladı. PSA Inter­national, Akfen Holding ve IFM Investors ortaklığında faaliyet gösteren MIP, bu yeni yatırımıy­la kapasitesini artırırken Türki­ye’nin küresel tedarik zincirin­deki konumunu daha da güçlen­dirmeyi hedefliyor.

Yeni terminalin ilk fazında, 17,5 metre derinliğe ve 880 met­re uzunluğa sahip bir rıhtım in­şa edilerek 24 bin TEU kapasi­teli ultra büyük konteyner ge­milerine hizmet verebilecek altyapı hazırlandı. Tüm fazla­rıyla 2026’nın ilk yarısında faa­liyete geçmesi planlanan EMH2, MIP’nin yıllık konteyner elleçle­me kapasitesini 2,6 milyondan 3,6 milyon TEU’ya çıkaracak. Terminal, aynı anda iki ultra bü­yük konteyner gemisini ağırla­yabilecek kapasiteye ulaşacak.

“Uluslararası ticaret için önemli”

Yeni yatırımın Doğu Akdeniz ve uluslararası ticaret açısından önemine vurgu yapan PSA Av­rupa & Akdeniz ile PSA Orta Do­ğu & Güney Asya Bölge CEO’su Vincent Ng şunları söyledi:“EM­H2’nin 2026 yılında tamamlan­masını sabırsızlıkla bekliyoruz. PSA olarak Mersin Uluslarara­sı Limanı’nın geleceğine yatırım yapma kararlılığımızı sürdürü­yoruz. PSA’nın ‘Düğümden Ağa’ stratejisinin ve 2050 yılına ka­dar net sıfır emisyona geçişinin önemli bir parçası olan MIP, ope­rasyonel mükemmelliğe ve sürdü­rülebilir dekarbonizasyona olan bağlılığımızın güçlü bir örneğidir. Bölge için uzun vadeli değer yarat­ma ve Türkiye’nin ekonomik kal­kınmasına katkıda bulunma ka­rarlığımız devam edecek.”

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ise projenin sürdürülebilir etkilerinin altını çizerek, “EMH2, sadece operasyonel anlamda de­ğil; çevresel, ekonomik ve toplum­sal katkılarıyla da Türkiye için bir gurur kaynağıdır. MIP olarak bu yatırımla hem liman performansı­mızı üst seviyeye çıkarıyoruz hem de Mersin’i global lojistik ağında daha güçlü bir oyuncu haline geti­riyoruz” diye konuştu.

Projenin ikinci fazı kapsamın­da 17,6 hektarlık yeni operasyon sahası devreye alınacak. Bu alan­da yer alacak tamamı elektrikli sekiz adet otomatik raya monteli vinç (aRMG) ve dört yeni gemi­den karaya (STS) vinç ile lima­nın verimliliği artırılacak. Çev­re dostu bu ekipmanlar sayesin­de MIP, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %50 azaltmayı, 2043’e kadar ise karbon nötr hale gelmeyi hedefliyor.

EMH2 Projesi, sadece altya­pı değil, istihdam açısından da bölgeye değer katacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 500 doğrudan, 5 bin dolaylı istihdam sağlanması bekleniyor.