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Mersin'de ilk kez Nergis Şenliği düzenlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl ilk kez "Nergis Şenliği" düzenlendi. Halk oyunları gösterisi, kadın, aile ve çocuk atölyeleri ile Türk halk müziği konseri düzenlenen şenlikte, nergis demeti hazırlama yarışması yapıldı, vatandaşlara nergis soğanı hediye edildi.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından Pirömerli Mahallesi Çat mevkisinde gerçekleştirilen şenlik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in de katıldığı nergis hasadıyla başladı.

Halk oyunları gösterisi, kadın, aile ve çocuk atölyeleri ile Türk halk müziği konseri düzenlenen şenlikte, nergis demeti hazırlama yarışması yapıldı, vatandaşlara nergis soğanı hediye edildi.

Şenlikte nergis üreticileri, ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

 