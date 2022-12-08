Mersin'de portakal hasadı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün portakal üretilen bahçelerinde hasat etkinliği düzenlendi.

İşçiler, meyveleri olgunlaşan 100 dekarlık alandaki ağaçlardan portakal topladı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, gazetecilere, Mersin'in narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Enstitü bünyesinde "washington navel", "cara cara" ve "valencia" çeşitlerinde üretim yapıldığını aktaran Ünlü, diğer portakal türlerinin de "genetik kaynak" olarak enstitü arazilerinde korunduğunu dile getirdi.

"Enstitümüz yıllık 500 ton civarında portakal üretiyor"

Limon ve mandalinanın ardından portakal hasadına başlandığını belirten Ünlü, "Enstitümüz yıllık 500 ton civarında portakal üretiyor. Ülkemizin portakal üretimi 1 milyon 742 bin ton civarında. Bunun 250 bin tonu ihracata gidiyor. Diğer portakallar iç piyasada sofralık olarak tüketiliyor." dedi.

Ünlü, enstitüde bu yıl verimin yüksek olduğunu dile getirdi.

İhracatçı Duran Kara da verimli bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Zirai dondan etkilenen Adana'nın ova kesiminde biraz rekolte düşük, ama Mersin'in Erdemli bölgesinde rekolte yüksek. Hasat ettiğimiz ürünlerimizi Rusya ve Balkanlar'a, iç piyasada da zincir marketlere gönderiyoruz. Fiyatlar hem yurt içinde hem de yurt dışında çok şükür normal değerinde satılıyor."