Mersin’de tekstil üreticileri dar boğazda

Asya ÇOKKESER

METÜD Başkanı Kemal Dede, Türkiye genelinde tekstil üreti­minin her geçen gün kan kaybetti­ğini söyledi. Özellikle iç piyasaya yönelik üretim yapan firmaların çok zorlandığını vurguladı. Mer­sin Tekstil Üreticileri Derneği’ne kayıtlı 100-110 civarında üye bu­lunduğunu belirten Dede, ka­yıt dışı çalışanlarla birlikte kent­te üretim yapan firma sayısının yaklaşık 400’e ulaştığını söyledi.

Tüm bu firmaların tekstil sektö­ründe faaliyet gösterdiğini vur­gulayan Başkan Dede, sektördeki daralmanın boyutlarına da dikkat çekerek, “Türkiye genelinde son bir yılda 450’nin üzerinde teks­til üreticisi kepenk kapattı. Mer­sin’de ise üretim kapasitesi son 5 yılda üçte bire geriledi. 150 mil­yon parça olan yıllık üretim şu an 50 milyona kadar düştü. Bu du­rum sektörümüz açısından çok ciddi bir kayıptır” dedi.

Türkiye genelinde tekstil sek­töründe büyük bir daralma yaşan­dığını, üretimin azalması, mali­yetlerin artması ve döviz baskısı nedeniyle firmaların artık ihracat bile yapamaz hale geldiğine kay­deden Dede, “Sadece İstanbul de­ğil, Mersin dahil birçok şehirde üretim dibe vurmuş durumda. Biz burada iç piyasaya çalışan, spor giyim üreten firmalarız. Ama ar­tık büyük markalar bile dayana­mıyor. Çin’e, Bangladeş’e taşınan firmalar oldu” diye belirtti.

Sektörün yeniden canlanma­sı için yapılması gerekenlere de değinen Dede, “Öncelikle hükü­metin tekstil sektörüne el atması gerekiyor. Tarım nasıl stratejik bir sektörse tekstil de öyle olma­lıdır. Bizim yapmamız gereken, ihracatı artırmak. Ama ihracat yapabilmek için gümrük ve ta­şıma giderlerinde devlet desteği gerekiyor” dedi.

Ürünler zararına satılıyor

1999 yılında sektöre işçi olarak giren ve 2003’ten bu yana Baran Tekstil’in sahibi olarak üretime devam eden Osman Alpaslan ise İstanbul merkezli ihracat kriz­lerinin iç piyasada domino etki­si yarattığını belirtti. Yurt dışına ürün satılamadığı için iç piyasa­da ciddi bir mal fazlası oluştuğu­nu söyleyen Alpaslan, bu duru­mun ürünlerin çok düşük kâr­larla, hatta zararına satılmasına neden olduğunu vurguladı. “Es­kiden serbest bölgede ünlü bir markaya model üretip gönderi­yorduk.

Ancak artan maliyetler nedeniyle markalar üretimlerini Fas, Mısır gibi daha ucuz ülkele­re kaydırdı. Türkiye artık pahalı bir ülke haline geldi” diyen Al­paslan, ihracat yapmanın nere­deyse imkânsızlaştığını ifade et­ti. Krediye erişimin zorlaştığını, döviz kurunun ihracatçıyı des­teklemediğini ve gümrük mali­yetlerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Alpaslan, “Bir eşof­manı 5 dolara satıyoruz ama bu­nun 2,5 dolarını gümrüğe ödüyo­ruz. Böyle bir denklemde rekabet etmemiz mümkün değil” dedi.

Tekstilciler, acil destek bekliyor

-Devlet, taşıma ve gümrük maliyetlerini sübvanse etmeli.

-İhracata yönelen firmalara özel finansman destekleri verilmeli.

-Tekstil stratejik sektör ilan edilmeli, tarım gibi korunmalı.

-Kayıtlı çalışan sayısını artırmak için SGK teşvikleri yaygınlaştırılmalı.

-Döviz kuru, maliyet baskısını dengeleyici seviyeye çekilmeli.