Mesbaş Başkanı Ali Avcı: 3.7 milyar dolarlık hacmi koruyacağız
Mersin Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, 2024 yılında ulaşılan 3.7 milyar dolarlık ticaret hacmini korumaya odaklandıklarını belirterek, “Bu yılın ilk yarısında 1.7 milyar doları aştık. Yıl sonunda ise 2024’teki performansımızı korumak istiyoruz” dedi.
Türkiye’de faaliyet gösteren 19 serbest bölge içerisinde en yüksek ticaret hacmi gerçekleştiren ikinci serbest bölge olmaya devam ettiklerine atıfta bulunan Mersin Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Başkanı Ali Avcı, halihazırda 150 ülke ile çalışan bölgede 600 farklı ürünün ticaretinin yapıldığını belirtti.
Yapılan ticaretin yüzde 64'ünün sanayi ürünleri, 36’sının ise tarım ürünleri olduğuna vurgu yapan Avcı, “Bölgemizdeki başlıca faaliyet alanlarını üretim, alım, satım, montaj, demontaj, bakım, onarım, bankacılık, basit işlem ve elleçleme şeklinde sıralayabiliriz. Bölgemizde yapılan üretim faaliyetlerinde hazır giyim, gıda ürünleri, medikal malzemeler ve çelik boru öne çıkıyor. Ticari faaliyetlerde ise kimya, tekstil, tarım, metal ve gıda ürünleri açısından önemli bir ticaret hacmine sahibiz” dedi.
Son 5 yılda altyapıya 38 milyon $ harcandı
Bölgedeki altyapıyı iyileştirerek firmalara destek olmaya çalıştıklarını belirten Ali Avcı, son 5 yılda yaklaşık 38 milyon dolarlık altyapı yatırımı yaptıklarını kaydetti. İyileştirmelerin ticari faaliyetlere olumlu yansıdığını ifade eden Avcı, şu bilgileri verdi: “Önceki yıllarda bölgeden ihracat yönlü satış değerleri yıllık ortalama 1 milyar dolar seviyesinde iken 2023 ve 2024 yıllarında bu değer 1.6 milyar dolara yükseldi.
Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olma özelliği taşıyan Mersin Serbest Bölgesi, 877 dönüm üzerine kurulu 636 bin metrekare kapalı alandaki 263 yerli, 82 yabancı firmanın üretim ve ticari kapasitesiyle büyük bir ekonomik değer oluşturuyor. Yıllık 3 milyon ton yük elleçleme imkânına sahip olan bölge, doğrudan 8 bin 218 kişiye istihdam imkânı sağlıyor” açıklamasında bulundu.
Firmaları mali anlamda rahatlatmak önemli
Son dönemde döviz kurundaki etkenler sebebiyle firmaların zorlandığına dikkat çeken Ali Avcı, “Özellikle emek yoğun sektörün temsilcisi olan şirketlerimizin uluslararası piyasada fiyat tutturmakta zorlandıklarını biliyoruz. Ayrıca, Uzakdoğu’nun bize yakın ülkelerinde ve bazı Afrika ülkelerinde işçilik maliyetlerinin düşük olması da bu noktada önemli bir etken olarak öne çıkıyor. MESBAŞ olarak firmalarımızı mali anlamda rahatlatacak çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Temiz çevre ve enerji sorumluluğu
Temiz enerji ve temiz çevre sorumluluğuyla hareket ettiklerini ve AB Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki düzenlemelere uyarak bölgedeki 6 binanın çatısına kurulan toplam 3 bin 300 kWP kapasiteli güneş enerji santraliyle temiz enerji ürettiklerini belirten Ali Avcı, “Ağustos 2021’den günümüze 15 milyon 411 bin 130 kWH elektrik enerjisi ürettik. Bu sayede 9 milyon 601 bin 133 kilogram karbon salınımını engelleyerek 23 bin 347 ağacı kurtarmış olduk. Bölgedeki yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’nun GES’lerden karşılanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.