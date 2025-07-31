Mesbaş Başkanı Ali Avcı: 3.7 milyar dolarlık hacmi koruyacağız

Türkiye’de faaliyet gösteren 19 serbest bölge içerisinde en yüksek ticaret hacmi gerçekleştiren ikinci serbest bölge olmaya devam ettikleri­ne atıfta bulunan Mersin Ser­best Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Başkanı Ali Av­cı, halihazırda 150 ülke ile çalışan bölgede 600 farklı ürünün tica­retinin yapıldığını belirtti.

Yapı­lan ticaretin yüzde 64'ünün sa­nayi ürünleri, 36’sının ise tarım ürünleri olduğuna vurgu yapan Avcı, “Bölgemizdeki başlıca faali­yet alanlarını üretim, alım, satım, montaj, demontaj, bakım, onarım, bankacılık, basit işlem ve elleçle­me şeklinde sıralayabiliriz. Böl­gemizde yapılan üretim faaliyet­lerinde hazır giyim, gıda ürünleri, medikal malzemeler ve çelik bo­ru öne çıkıyor. Ticari faaliyetler­de ise kimya, tekstil, tarım, metal ve gıda ürünleri açısından önemli bir ticaret hacmine sahibiz” dedi.

Son 5 yılda altyapıya 38 milyon $ harcandı

Bölgedeki altyapıyı iyileştire­rek firmalara destek olmaya ça­lıştıklarını belirten Ali Avcı, son 5 yılda yaklaşık 38 milyon dolar­lık altyapı yatırımı yaptıklarını kaydetti. İyileştirmelerin ticari faaliyetlere olumlu yansıdığını ifade eden Avcı, şu bilgileri verdi: “Önceki yıllarda bölgeden ihra­cat yönlü satış değerleri yıllık or­talama 1 milyar dolar seviyesin­de iken 2023 ve 2024 yıllarında bu değer 1.6 milyar dolara yüksel­di.

Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olma özelliği taşıyan Mersin Ser­best Bölgesi, 877 dönüm üzerine kurulu 636 bin metrekare kapa­lı alandaki 263 yerli, 82 yaban­cı firmanın üretim ve ticari ka­pasitesiyle büyük bir ekonomik değer oluşturuyor. Yıllık 3 mil­yon ton yük elleçleme imkânına sahip olan bölge, doğrudan 8 bin 218 kişiye istihdam imkânı sağlı­yor” açıklamasında bulundu.

Firmaları mali anlamda rahatlatmak önemli

Son dönemde döviz kurun­daki etkenler sebebiyle firma­ların zorlandığına dikkat çeken Ali Avcı, “Özellikle emek yoğun sektörün temsilcisi olan şirket­lerimizin uluslararası piyasada fiyat tutturmakta zorlandıkla­rını biliyoruz. Ayrıca, Uzakdo­ğu’nun bize yakın ülkelerinde ve bazı Afrika ülkelerinde işçilik maliyetlerinin düşük olması da bu noktada önemli bir etken ola­rak öne çıkıyor. MESBAŞ olarak firmalarımızı mali anlamda ra­hatlatacak çalışmalarımıza de­vam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Temiz çevre ve enerji sorumluluğu

Temiz enerji ve temiz çevre so­rumluluğuyla hareket ettikleri­ni ve AB Yeşil Mutabakatı çerçe­vesindeki düzenlemelere uyarak bölgedeki 6 binanın çatısına ku­rulan toplam 3 bin 300 kWP ka­pasiteli güneş enerji santraliyle temiz enerji ürettiklerini belirten Ali Avcı, “Ağustos 2021’den günü­müze 15 milyon 411 bin 130 kWH elektrik enerjisi ürettik. Bu saye­de 9 milyon 601 bin 133 kilogram karbon salınımını engelleyerek 23 bin 347 ağacı kurtarmış olduk. Bölgedeki yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’nun GES’ler­den karşılanmasını hedefliyo­ruz” ifadelerini kullandı.