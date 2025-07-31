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Mesbaş Başkanı Ali Avcı: 3.7 milyar dolarlık hacmi koruyacağız

Mersin Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, 2024 yılında ulaşılan 3.7 milyar dolarlık ticaret hacmini korumaya odaklandıklarını belirterek, “Bu yılın ilk yarısında 1.7 milyar doları aştık. Yıl sonunda ise 2024’teki performansımızı korumak istiyoruz” dedi.

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Mesbaş Başkanı Ali Avcı: 3.7 milyar dolarlık hacmi koruyacağız
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Türkiye’de faaliyet gösteren 19 serbest bölge içerisinde en yüksek ticaret hacmi gerçekleştiren ikinci serbest bölge olmaya devam ettikleri­ne atıfta bulunan Mersin Ser­best Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Başkanı Ali Av­cı, halihazırda 150 ülke ile çalışan bölgede 600 farklı ürünün tica­retinin yapıldığını belirtti.

Yapı­lan ticaretin yüzde 64'ünün sa­nayi ürünleri, 36’sının ise tarım ürünleri olduğuna vurgu yapan Avcı, “Bölgemizdeki başlıca faali­yet alanlarını üretim, alım, satım, montaj, demontaj, bakım, onarım, bankacılık, basit işlem ve elleçle­me şeklinde sıralayabiliriz. Böl­gemizde yapılan üretim faaliyet­lerinde hazır giyim, gıda ürünleri, medikal malzemeler ve çelik bo­ru öne çıkıyor. Ticari faaliyetler­de ise kimya, tekstil, tarım, metal ve gıda ürünleri açısından önemli bir ticaret hacmine sahibiz” dedi.

Son 5 yılda altyapıya 38 milyon $ harcandı

Bölgedeki altyapıyı iyileştire­rek firmalara destek olmaya ça­lıştıklarını belirten Ali Avcı, son 5 yılda yaklaşık 38 milyon dolar­lık altyapı yatırımı yaptıklarını kaydetti. İyileştirmelerin ticari faaliyetlere olumlu yansıdığını ifade eden Avcı, şu bilgileri verdi: “Önceki yıllarda bölgeden ihra­cat yönlü satış değerleri yıllık or­talama 1 milyar dolar seviyesin­de iken 2023 ve 2024 yıllarında bu değer 1.6 milyar dolara yüksel­di.

Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olma özelliği taşıyan Mersin Ser­best Bölgesi, 877 dönüm üzerine kurulu 636 bin metrekare kapa­lı alandaki 263 yerli, 82 yaban­cı firmanın üretim ve ticari ka­pasitesiyle büyük bir ekonomik değer oluşturuyor. Yıllık 3 mil­yon ton yük elleçleme imkânına sahip olan bölge, doğrudan 8 bin 218 kişiye istihdam imkânı sağlı­yor” açıklamasında bulundu.

Firmaları mali anlamda rahatlatmak önemli

Son dönemde döviz kurun­daki etkenler sebebiyle firma­ların zorlandığına dikkat çeken Ali Avcı, “Özellikle emek yoğun sektörün temsilcisi olan şirket­lerimizin uluslararası piyasada fiyat tutturmakta zorlandıkla­rını biliyoruz. Ayrıca, Uzakdo­ğu’nun bize yakın ülkelerinde ve bazı Afrika ülkelerinde işçilik maliyetlerinin düşük olması da bu noktada önemli bir etken ola­rak öne çıkıyor. MESBAŞ olarak firmalarımızı mali anlamda ra­hatlatacak çalışmalarımıza de­vam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Temiz çevre ve enerji sorumluluğu

Temiz enerji ve temiz çevre so­rumluluğuyla hareket ettikleri­ni ve AB Yeşil Mutabakatı çerçe­vesindeki düzenlemelere uyarak bölgedeki 6 binanın çatısına ku­rulan toplam 3 bin 300 kWP ka­pasiteli güneş enerji santraliyle temiz enerji ürettiklerini belirten Ali Avcı, “Ağustos 2021’den günü­müze 15 milyon 411 bin 130 kWH elektrik enerjisi ürettik. Bu saye­de 9 milyon 601 bin 133 kilogram karbon salınımını engelleyerek 23 bin 347 ağacı kurtarmış olduk. Bölgedeki yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’nun GES’ler­den karşılanmasını hedefliyo­ruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL