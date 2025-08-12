MİKAD Başkanı Turan: Mardin’de kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek için çalışıyoruz
2024 yılında Mardin’de kadın emeğini görünür kılmak ve kadınların iş dünyasındaki yerini güçlendirmek amacıyla kurulan Mardin İş Kadınları Derneği (MİKAD), bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Derneğin Kurucu Başkanı Ruken Turan, “Kadınlar birlikte güçlü olabilir” diyerek MİKAD’ın kuruluş hikâyesini ve hedeflerini Dünya Gazetesi’ne anlattı.
GÜNEŞ DOĞDU SOYLU
2024 yılında tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Mardin’de yepyeni bir oluşum doğdu: MİKAD Derneği. Açılımı Mardin İş Kadınları Derneği olan MİKAD, bölgede kadın emeğini görünür kılmak, kadınların iş dünyasında daha güçlü şekilde yer almalarını sağlamak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Derneğin kuruluş hikayesini anlatan MİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ruken Turan, tüm kurucu üyelerin kendi hayatlarında yaşadıkları tecrübelerden yola çıktıklarını söyledi. Mardin’de iş fikri olan, iş hayatına girmek isteyen çok sayıda kadın olduğunu ifade eden Ruken Turan, “Mardin’deki iş hayatında kadınların yaşadığı görünmez engeller bir o kadar fazla. Kadın emeği burada var ama çoğu zaman görünmüyor, değer görmüyor. MİKAD’ın temel hedefi Kadın emeği önündeki bu görünmezliği ortadan kaldırmaktır. Kadınların birlikte daha güçlü olacağını söylüyoruz. MİKAD ta bu düşünceden doğdu” dedi.
“Ortak noktamız kadının gücüne inanmamız”
Kurucu üyelerinin tamamının çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Mardinli iş kadınlarından oluştuğunu ifade eden Ruken Turan, “Ekip arkadaşlarımızın kimi zanaatkâr, kimi küçük ölçekli işletme sahibi, kimi de profesyonel bir kariyerde ilerleyen kadınlar. Hepimiz farklı alanlardan geliyoruz ama ortak noktamız kadının gücüne inanmamız. Amacımız çok net: Kadın emeğini görünür kılmak ve kadın istihdamını artırmak. Yani bir kadın iş kurmak istiyorsa yanında olacağız, iş arıyorsa ona ulaşan köprü olacağız. Eğitim, mentorluk, finansmana erişim, iş ağı oluşturma gibi girişimciliğin her safhasında kadınların rehberliğini üstleniyoruz. Hem kadın girişimciliğini destekliyoruz hem de kadınların ücretli iş gücüne katılımını teşvik ediyoruz” diye konuştu.
"Kadın istihdamı için model geliştireceğiz"
Mardin’de kadınların iş hayatına katılımı noktasında yaptıkları saha araştırmalarının sonuçlarını anlatan Ruken Turan, şöyle devam etti: “Kadınların iş hayatında olma isteği çok yüksek. Kentimizde eğitimli, becerikli, yaratıcı kadınlarımız var ama dayatılan sistem bu potansiyeli desteklemekte yetersiz kalıyor. Ailevi baskılar, toplumun geleneksel yapısı, maddi imkânsızlıklar kadınlarımızın önünde aşılamaz sıra dağlar oluyor. Kadınlar bu engellerle mücadele etmek zorunda kalıyor.
Biz bu noktada devreye giriyoruz: hem farkındalık yaratmak hem de bu engelleri birlikte aşmak için. İlk etapta kadınlara yönelik mesleki eğitim programları planladık. Özellikle tekstil, el sanatları, dijital pazarlama gibi alanlarda. Aynı zamanda yerel işletmelerle iş birliği yaparak kadınlara istihdam sağlayacak bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca, Mardin’de kadın kooperatiflerini destekleyen bir çatı yapı oluşturma fikrimiz de var. Uzun vadede kadınların hem üretim hem de karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmalarını istiyoruz.”,
“Biz kimsenin sesi değiliz, zaten var olan sesi duyuruyoruz”
MİKAD olarak kimsenin sesi olmaya çalışmadıklarını zaten var olan sesi duyurmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Turan, “Mardin gibi köklü bir şehirde, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazandıklarında neleri başarabileceklerini göstermek istiyoruz. Kadınlara çağrımız şudur; ‘Kendi gücünüzü küçümsemeyin. İş fikriniz olabilir, bir beceriniz olabilir ya da sadece değişmek istiyor olabilirsiniz. MİKAD sizin yanınızda. Beraber düşünelim, üretelim, büyüyelim. Kadın dayanışması sandığınızdan çok daha güçlü bir şey. Yeter ki inanın ve cesaret edin” diye konuştu.