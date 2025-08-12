MİKAD Başkanı Turan: Mardin’de kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek için çalışıyoruz

GÜNEŞ DOĞDU SOYLU

2024 yılında tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Mardin’de yep­yeni bir oluşum doğdu: MİKAD Derneği. Açılımı Mardin İş Ka­dınları Derneği olan MİKAD, böl­gede kadın emeğini görünür kıl­mak, kadınların iş dünyasında daha güçlü şekilde yer almalarını sağlamak ve istihdam olanakla­rını artırmak amacıyla çalışma­larını sürdürüyor.

Derneğin ku­ruluş hikayesini anlatan MİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ruken Turan, tüm kurucu üyelerin ken­di hayatlarında yaşadıkları tec­rübelerden yola çıktıklarını söy­ledi. Mardin’de iş fikri olan, iş ha­yatına girmek isteyen çok sayıda kadın olduğunu ifade eden Ru­ken Turan, “Mardin’deki iş ha­yatında kadınların yaşadığı gö­rünmez engeller bir o kadar faz­la. Kadın emeği burada var ama çoğu zaman görünmüyor, değer görmüyor. MİKAD’ın temel he­defi Kadın emeği önündeki bu gö­rünmezliği ortadan kaldırmak­tır. Kadınların birlikte daha güçlü olacağını söylüyoruz. MİKAD ta bu düşünceden doğdu” dedi.

“Ortak noktamız kadının gücüne inanmamız”

Kurucu üyelerinin tamamının çeşitli sektörlerde faaliyet gös­teren Mardinli iş kadınlarından oluştuğunu ifade eden Ruken Tu­ran, “Ekip arkadaşlarımızın kimi zanaatkâr, kimi küçük ölçekli iş­letme sahibi, kimi de profesyonel bir kariyerde ilerleyen kadınlar. Hepimiz farklı alanlardan geliyo­ruz ama ortak noktamız kadının gücüne inanmamız. Amacımız çok net: Kadın emeğini görünür kılmak ve kadın istihdamını ar­tırmak. Yani bir kadın iş kurmak istiyorsa yanında olacağız, iş arı­yorsa ona ulaşan köprü olacağız. Eğitim, mentorluk, finansmana erişim, iş ağı oluşturma gibi giri­şimciliğin her safhasında kadın­ların rehberliğini üstleniyoruz. Hem kadın girişimciliğini des­tekliyoruz hem de kadınların üc­retli iş gücüne katılımını teşvik ediyoruz” diye konuştu.

"Kadın istihdamı için model geliştireceğiz"

Mardin’de kadınların iş haya­tına katılımı noktasında yaptık­ları saha araştırmalarının so­nuçlarını anlatan Ruken Turan, şöyle devam etti: “Kadınların iş hayatında olma isteği çok yüksek. Kentimizde eğitimli, becerikli, yaratıcı kadınlarımız var ama da­yatılan sistem bu potansiyeli des­teklemekte yetersiz kalıyor. Ai­levi baskılar, toplumun gelenek­sel yapısı, maddi imkânsızlıklar kadınlarımızın önünde aşıla­maz sıra dağlar oluyor. Kadınlar bu engellerle mücadele etmek zorunda kalıyor.

Biz bu noktada devreye giriyoruz: hem farkında­lık yaratmak hem de bu engelle­ri birlikte aşmak için. İlk etapta kadınlara yönelik mesleki eğitim programları planladık. Özellik­le tekstil, el sanatları, dijital pa­zarlama gibi alanlarda. Aynı za­manda yerel işletmelerle iş bir­liği yaparak kadınlara istihdam sağlayacak bir model geliştirme­ye çalışıyoruz. Ayrıca, Mardin’de kadın kooperatiflerini destekle­yen bir çatı yapı oluşturma fikri­miz de var. Uzun vadede kadınla­rın hem üretim hem de karar al­ma mekanizmalarında söz sahibi olmalarını istiyoruz.”,

“Biz kimsenin sesi değiliz, zaten var olan sesi duyuruyoruz”

MİKAD olarak kimsenin sesi olmaya çalışmadıklarını zaten var olan sesi duyurmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Turan, “Mardin gibi köklü bir şehirde, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazandıklarında neleri başarabileceklerini göstermek istiyoruz. Kadınlara çağrımız şudur; ‘Kendi gücünüzü küçümsemeyin. İş fikriniz olabilir, bir beceriniz olabilir ya da sadece değişmek istiyor olabilirsiniz. MİKAD sizin yanınızda. Beraber düşünelim, üretelim, büyüyelim. Kadın dayanışması sandığınızdan çok daha güçlü bir şey. Yeter ki inanın ve cesaret edin” diye konuştu.