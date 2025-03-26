'Mobilitenin Geleceği' BUÜ’de masaya yatırıldı

Nezaket ÇETİN

'Mobilitenin Geleceği' adlı etkinlik Bursa'da yapıldı.Etkinliğe, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Baykar Technologies, Bosch Türkiye, FEV Türkiye, Ford Otosan, Harpax System Technologies, Mercedes-Benz Türk A.Ş., TAAC Havacılık Teknolojileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii temsilcileri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Program açılışında konuşma yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Öğrenci topluluklarımız; kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif faaliyetleriyle kampüs hayatının şekillenmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple köklü topluluklarımızdan birisi olan UMAKİT'i, faaliyetleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Öğrencilerimizle deneyimlerini paylaşacakları için sektör temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge imalat ile başlar"

BUÜ Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Başkanı ve BATEG Yürütücüsü Prof. Dr. Gökhan Sevilgen, Batarya Teknoloji Araştırma Geliştirme Platformu'na yönelik sunumunda, "Arge imalat ile başlar sözünden yola çıkarak yetenek, yetkinlik ve ana sanayi isterleri tedarikçilerle bir araya getirildiğinde yüksek katma değerli ürünü üretebilecek konuma gelebiliyorsunuz. Bizler de BATEG’i böyle kurduk ve 12 araştırma üniversitesi içerisinde 1 Aralık 2022'de 1. sırada desteklenmeyi hak kazandık. Hâlihazırda 2 yılı tamamlamamıza rağmen 1. sırada olduğumuzu da söyleyebilirim. Önümüzdeki sene bir tanesi alüminyum esaslı batarya paketi, diğeri ise kompozit esaslı batarya paketi ve ağırlığı yüzde 25 azaltılmış taşıt menziline olan katkısı olan iki ayrı yüksek katma değerli ürünle karşınıza çıkmak istiyoruz” dedi.