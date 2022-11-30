Moda Gaziantep, tekstil sektörünün ihracat bağlantılarını artıracak

üyap tarafından ilk kez Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Moda Gaziantep Fuarı, kapılarını 19 Aralık 2022 tarihinde açacak. 22 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek olan fuarda; bebe - çocuk hazır giyim, kadın hazır giyim, erkek hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları ile kumaş ve tekstil makineleri sergilenecek.

Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan fuar, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu tarafından destekleniyor. Ağırlıklı olarak Rusya başta olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden 20 binin üzerinde ziyaretçinin katılacağı fuar, aracıyı aradan kaldırarak, daha kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak isteyenleri, asıl üreticiler ile direkt olarak tanışmak isteyenleri bir araya getirecek. Yüzde 100 doluluk oranı ile açılacak olan fuara 170’e yakın üretici katılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “İlk kez düzenleyeceğimiz Moda Gaziantep Fuarı’nı portföyümüze almaktan dolayı çok mutluyuz. Fuarımız Gaziantep ve yöresindeki birçok önemli üreticiyi bir araya getirecek. İhracatta 5. sırada yer alan Gaziantep, fuarımız sayesinde gelecek iş insanlarıyla beraber yeni iş bağlantılarına imza atacak. Bu bağlamda iş birliği yaptığımız paydaşlarımıza teşekkür ediyor, fuarımızın ülke ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 19 Aralık’ta tüm sektör profesyonellerini Ortadoğu Fuar Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.