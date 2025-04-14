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MTSO Başkanı Çakır: İş dünyasının çabaları boşa harcanmamalı

İş dünyası olarak bugüne kadar enflasyonla mücadele konu­sunda hükümetin aldığı kararları desteklediklerini, sonunda refa­ha ulaşabilmek adına acı reçete­ye razı olup desteklediklerini ha­tırlatan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, bugü­ne kadar yapılan fedakârlıkların boşa harcanmaması adına günde­min biran önce siyasetten ekono­miye dönmesi gerektiğini söyledi.

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MTSO Başkanı Çakır: İş dünyasının çabaları boşa harcanmamalı
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Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başka­nı Hakan Sefa Çakır, MTSO’nun proje ve çalışmalarını aktardı.

Türkiye’nin ve dünyanın eko­nomik açısından zorlu bir süreç­ten geçtiğini kaydeden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, bu sürecin başarıyla tamamlan­ması adına yürütülen ekonomi politikalarını bugüne kadar des­teklediklerini hatırlattı. Ekono­mi kurmayları tarafından orta­ya konulan acı reçeteyi destekle­yip iş dünyasının da toplumun da önemli fedakarlıklarda bulundu­ğunu kaydeden Çakır, “Ciddi bir fedakarlıktan geçtik ve bu boşa harcanmamalı. Gündemimiz si­yaset değil ekonomi olmalı” de­ğerlendirmesini yaptı. Enflasyo­nun 3 yılda yüzde 300 arttığını, dövizin yüzde 160 arttığını kay­deden Çakır, “Burada ihracatçı­mız, turizmcimiz ve dövizle iş ya­pan herkesin ciddi zararı oldu. Girdiler yüzde 300 artarken satış yüzde 160 atışta kaldı. Üreticimi­zi, ihracatçımızı kaybediyoruz. Yanlış politikalarla siyaset yapıl­ması doğru değil. Ülke olarak ar­tık ekonomi konuşmalıyız” dedi.

Pandemiyle birlikte kırılan te­darik zinciri sonrasında Türk sa­nayisinin önemli bir avantaj ya­kaladığını hatırlatan Çakır, bu avantajın devam edebilmesi için krediye ulaşabilmenin şart oldu­ğunu da söyledi. “Krediye ulaşa­mayınca sanayici duramaz za­rarına da olsa iş yapmaya devam etmek durumunda kalır” diyen Çakır, “Sanayicinin yanında fir­malarımızın yüzde 95’ten fazlası KOBİ ve çoğumuzun öz kaynağı yok. Herkesin kredilerle döndü­ğü bir dönemdeyiz. Sanayicimi­zin, turizmcimizin krediye ulaş­ması lazım. Ulaşamazlarsa onla­rı kaybedersek geri dönüşü yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN