MTSO Başkanı Çakır: İş dünyasının çabaları boşa harcanmamalı
İş dünyası olarak bugüne kadar enflasyonla mücadele konusunda hükümetin aldığı kararları desteklediklerini, sonunda refaha ulaşabilmek adına acı reçeteye razı olup desteklediklerini hatırlatan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, bugüne kadar yapılan fedakârlıkların boşa harcanmaması adına gündemin biran önce siyasetten ekonomiye dönmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO’nun proje ve çalışmalarını aktardı.
Türkiye’nin ve dünyanın ekonomik açısından zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, bu sürecin başarıyla tamamlanması adına yürütülen ekonomi politikalarını bugüne kadar desteklediklerini hatırlattı. Ekonomi kurmayları tarafından ortaya konulan acı reçeteyi destekleyip iş dünyasının da toplumun da önemli fedakarlıklarda bulunduğunu kaydeden Çakır, “Ciddi bir fedakarlıktan geçtik ve bu boşa harcanmamalı. Gündemimiz siyaset değil ekonomi olmalı” değerlendirmesini yaptı. Enflasyonun 3 yılda yüzde 300 arttığını, dövizin yüzde 160 arttığını kaydeden Çakır, “Burada ihracatçımız, turizmcimiz ve dövizle iş yapan herkesin ciddi zararı oldu. Girdiler yüzde 300 artarken satış yüzde 160 atışta kaldı. Üreticimizi, ihracatçımızı kaybediyoruz. Yanlış politikalarla siyaset yapılması doğru değil. Ülke olarak artık ekonomi konuşmalıyız” dedi.
Pandemiyle birlikte kırılan tedarik zinciri sonrasında Türk sanayisinin önemli bir avantaj yakaladığını hatırlatan Çakır, bu avantajın devam edebilmesi için krediye ulaşabilmenin şart olduğunu da söyledi. “Krediye ulaşamayınca sanayici duramaz zararına da olsa iş yapmaya devam etmek durumunda kalır” diyen Çakır, “Sanayicinin yanında firmalarımızın yüzde 95’ten fazlası KOBİ ve çoğumuzun öz kaynağı yok. Herkesin kredilerle döndüğü bir dönemdeyiz. Sanayicimizin, turizmcimizin krediye ulaşması lazım. Ulaşamazlarsa onları kaybedersek geri dönüşü yok” ifadelerini kullandı.