MÜSİAD Başkanı Kayan: Yatırımcıları Mersin’e çekmek için çalışacağız
MÜSİAD Mersin Şube başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Mehmet Sait Kayan Mersin için planlamalarını paylaştı. Kayan, Mersin’in stratejik konumu, limanları ve tarım sektörünü kullanarak, şehri bölgesel bir merkez haline getirecek projeler geliştireceklerini belirtti.
Müjde DEMİR
MÜSİAD Mersin Şube başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Sait Kayan, 2025-2026 dönemi için şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hedefleyen çalışma vizyonunu düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Yeni belirlenen strateji ile Mersin’i bölgesel bir merkez haline getirmeyi ve şehirdeki altyapıdan eğitime kadar geniş bir yelpazede iyileştirmeler yapılması amaçlanıyor. Bu süreçte, dijitalleşme, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal sorumluluk projeleri öncelikli olarak yer alacak ve şehrin hem ekonomik hem de sosyal gelişimine katkı sağlanacak.
Mehmet Sait Kayan, yeni dönemde Mersin’in büyümesi için stratejik projelere odaklanacaklarını belirtti. Mersin’in, sahip olduğu stratejik konumu, limanları, serbest bölgeleri ve tarım sektörüyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli kullanmak ve Mersin’i bölgesel bir merkez haline getirmek için tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Kayan, “Önümüzdeki dönemde, yatırımcıları Mersin’e çekmek için çeşitli projeler geliştireceğiz.
Organize sanayi bölgelerinin altyapısını güçlendirecek, yeni sanayi alanları ve ticaret odaklı projelerle şehrimizin ekonomik büyümesini hızlandıracağız. Mersin’in limanları ve serbest bölgeleri, Türkiye’nin en önemli ticaret kapılarından biridir. Bu potansiyeli harekete geçirecek ve şehrimize ulusal ve uluslararası yatırımcıları çekmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.
Mersin’in sürdürülebilir büyümesi için altyapı yatırımları ve ulaşım sorunlarının çözülmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirten Mehmet Sait Kayan, imar sorunlarından trafik sıkışıklığına, sosyal konut projelerinden ulaşım altyapısının iyileştirilmesine kadar birçok alanda yerel yönetimlerle iş birliği yaparak kalıcı çözümler üreteceklerini ifade etti.
Kayan, özellikle D-400 yolundaki trafik sıkışıklığının hafifletilmesi ve üçüncü çevre yolunun inşasının hızlandırılması konularında çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Ayrıca, Mersin’in afet durumlarında tahliye ve ulaşılabilirliğini sağlamak için alternatif yollar geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Nitelikli eğitim imkânları sunulacak
Eğitim, istihdam ve iş gücü yatırımlarının da ön planda olacağına dikkat çeken Kayan, Mersin’deki üniversiteler, meslek yüksekokulları ve sanayi sektörüyle iş birliği yaparak gençlere nitelikli eğitim imkânları sunacaklarını dile getirdi. İş gücünün, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak yetiştirileceğini ve böylece istihdam artışı sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, kadın girişimcilerin ve çalışanlarının desteklenmesine yönelik projelerin şehrin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağına da değindi.
Toplumsal sorumluluk projelerinin de vurgulanan bir diğer konu olduğunu söyleyen Kayan, dezavantajlı gruplara yönelik eğitim ve istihdam projeleri geliştirileceğini, sosyal konut projeleri ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını belirtti. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir projeler üretileceğini vurguladı.
Dijital altyapılar güçlendirilecek
Dijitalleşmenin ve akıllı şehir uygulamalarının Mersin’in geleceği için büyük fırsatlar sunduğuna atıfta bulunan Kayan, şehri bir “akıllı şehir” haline getirmek için dijital altyapıları güçlendireceklerini, şehir altyapılarında dijital çözümler geliştireceklerini belirtti. Dijital belediyecilikle kaynakların daha verimli kullanılacağını ve sürdürülebilir bir şehir inşa edileceğini söyledi.
Kayan, MÜSİAD Mersin Şubesi olarak her zaman şehrin kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını ve bu vizyonun sadece MÜSİAD’ın değil, tüm paydaşların ortak başarısı olacağına dikkat çekerek, Mersin’i daha rekabetçi, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir şehir yapmak için iş birliği içinde büyük bir azimle çalışacaklarını kaydetti. Kayan, “Bugün attığımız bu adımlar, şehrimizin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Hep birlikte, daha parlak bir geleceğe taşımak için her zaman ‘Bir ve Beraber’ olacağız” dedi.