MÜSİAD Başkanı Kayan: Yatırımcıları Mersin’e çekmek için çalışacağız

Müjde DEMİR

MÜSİAD Mersin Şu­be başkanlığına yeni­den seçilen Mehmet Sait Kayan, 2025-2026 dönemi için şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hedefleyen çalış­ma vizyonunu düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Yeni be­lirlenen strateji ile Mersin’i böl­gesel bir merkez haline getirme­yi ve şehirdeki altyapıdan eği­time kadar geniş bir yelpazede iyileştirmeler yapılması amaç­lanıyor. Bu süreçte, dijitalleşme, sürdürülebilir kalkınma ve top­lumsal sorumluluk projeleri ön­celikli olarak yer alacak ve şeh­rin hem ekonomik hem de sosyal gelişimine katkı sağlanacak.

Mehmet Sait Kayan, yeni dö­nemde Mersin’in büyümesi için stratejik projelere odaklanacak­larını belirtti. Mersin’in, sahip olduğu stratejik konumu, liman­ları, serbest bölgeleri ve tarım sektörüyle büyük bir potansiye­le sahip olduğunu, bu potansiye­li kullanmak ve Mersin’i bölge­sel bir merkez haline getirmek için tüm imkanları seferber ede­ceklerini belirten Kayan, “Önü­müzdeki dönemde, yatırımcıla­rı Mersin’e çekmek için çeşitli projeler geliştireceğiz.

Organize sanayi bölgelerinin altyapısını güçlendirecek, yeni sanayi alan­ları ve ticaret odaklı projelerle şehrimizin ekonomik büyüme­sini hızlandıracağız. Mersin’in limanları ve serbest bölgeleri, Türkiye’nin en önemli ticaret kapılarından biridir. Bu potan­siyeli harekete geçirecek ve şeh­rimize ulusal ve uluslararası ya­tırımcıları çekmek için çalışma­larımızı yoğunlaştıracağız” dedi.

Mersin’in sürdürülebilir bü­yümesi için altyapı yatırımları ve ulaşım sorunlarının çözülmesi­nin kritik öneme sahip olduğu­nu belirten Mehmet Sait Kayan, imar sorunlarından trafik sıkı­şıklığına, sosyal konut projele­rinden ulaşım altyapısının iyileş­tirilmesine kadar birçok alanda yerel yönetimlerle iş birliği ya­parak kalıcı çözümler üretecek­lerini ifade etti.

Kayan, özellikle D-400 yolundaki trafik sıkışık­lığının hafifletilmesi ve üçüncü çevre yolunun inşasının hızlan­dırılması konularında çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Ayrıca, Mersin’in afet durumlarında tah­liye ve ulaşılabilirliğini sağlamak için alternatif yollar geliştirilme­si gerektiğini kaydetti.

Nitelikli eğitim imkânları sunulacak

Eğitim, istihdam ve iş gücü ya­tırımlarının da ön planda olaca­ğına dikkat çeken Kayan, Mer­sin’deki üniversiteler, meslek yüksekokulları ve sanayi sektö­rüyle iş birliği yaparak gençle­re nitelikli eğitim imkânları su­nacaklarını dile getirdi. İş gücü­nün, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak yetiştirileceğini ve böylece istihdam artışı sağlana­cağını ifade etti. Ayrıca, kadın girişimcilerin ve çalışanlarının desteklenmesine yönelik pro­jelerin şehrin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağına da değindi.

Toplumsal sorumluluk projelerinin de vurgulanan bir diğer konu olduğunu söyleyen Kayan, dezavantajlı gruplara yö­nelik eğitim ve istihdam projele­ri geliştirileceğini, sosyal konut projeleri ve yaşam kalitesini ar­tırmaya yönelik çalışmalar yapı­lacağını belirtti. Sivil toplum ku­ruluşlarıyla iş birliği içinde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir pro­jeler üretileceğini vurguladı.

Dijital altyapılar güçlendirilecek

Dijitalleşmenin ve akıllı şehir uygulamalarının Mersin’in geleceği için büyük fırsatlar sunduğuna atıfta bulunan Kayan, şehri bir “akıllı şehir” haline getirmek için dijital altyapıları güçlendireceklerini, şehir altyapılarında dijital çözümler geliştireceklerini belirtti. Dijital belediyecilikle kaynakların daha verimli kullanılacağını ve sürdürülebilir bir şehir inşa edileceğini söyledi.

Kayan, MÜSİAD Mersin Şubesi olarak her zaman şehrin kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını ve bu vizyonun sadece MÜSİAD’ın değil, tüm paydaşların ortak başarısı olacağına dikkat çekerek, Mersin’i daha rekabetçi, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir şehir yapmak için iş birliği içinde büyük bir azimle çalışacaklarını kaydetti. Kayan, “Bugün attığımız bu adımlar, şehrimizin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacaktır. Hep birlikte, daha parlak bir geleceğe taşımak için her zaman ‘Bir ve Beraber’ olacağız” dedi.