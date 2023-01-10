Muş'ta 4 fabrika 1500 kişiye iş imkanı sağlayacak

Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, yapımı tamamlanan fabrika binasının yatırımcılara teslim edilmesine ilişkin protokol metinleri imzalandı.

Gündüzöz, gazetecilere, birkaç yıldır tekstil yatırımları konusunda yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Projeye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DAKA'nın finans desteği sağladığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu finansmanın yerelde de ayakları var. Özellikle İl Özel İdaremiz ve Muş Belediyemiz bu finansmanda paydaşlar olarak yer almaktadır. Geçen yıl biten fabrikalarda üretim başladı. Merkezde Sultan Alparslan Tekstilkent adıyla bir yatırımımız hayat buldu. Gençler orada çalışıyorlar, üretim yapılıyor. Teslim ettiğimiz 4 fabrika, 1500 istihdam taahhüdü ile üretime başlayacak. Hane başı büyüklüğümüzün 5'e yakın olduğu düşünülürse 7 bin 500 kişiyi ilk etapta doğrudan etkileyecek bir yatırımdır. Merkez nüfusumuzun 100 bin olduğu düşünülürse önemli ölçüde kişiye dokunduğunu ifade etmek gerekir. Sultan Alparslan Tekstilkent konusunda Gençlik ve Spor Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Esasen işin arkasında Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve onun iradesi var. Tekstil ve diğer alanlardaki vizyonel yatırımlar hep onun sayesinde olmuştur."

"Sultan Alparslan Tekstilkent'in fikir babalığı Süleyman Soylu'ya ait"

Bölgenin istihdam konusunda çok önemli avantajları olduğunu dile getiren Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Biz genç nüfusu fazla olan bir iliz. Bu avantajımızı da sonuna kadar kullanacağız. Yine merkezde Sultan Alparslan Tekstilkent'in fikir babalığı İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'ya aittir. Bu alan Özel İdaremizin mülkiyetindedir. Bu çalışmadan inşallah Muşlular istifade edecektir. Burası bir tekstil üssü ve doğunun yükselen yıldızı olacak. Gençlerin işten çıktığını, yanımdan mutlu şekilde geçtiklerini görünce ben de mutlu oluyorum. Allah müteşebbislerin kazancını hayırlı etsin. Helalinden bol kazanç diliyorum."

Törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ve firma yetkilileri katıldı.