Mustafa Bozbey: “Bursa'nın depreme dayanıklı yapılardan oluşması için çalışıyoruz”

Nezaket ÇETİN / BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Sedan Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve yaklaşık 2 bin vatandaş, iftar etkinliğinde biraraya geldi.

İftar sonrasında söz alan Mustafa Bozbey, her mahallede ve bölgede ihtiyaçlara göre çalışmalar yürüttüklerini vurgularken daha temiz bir çevre ve daha iyi bir gelecek için mücadele ettiklerini belirtti: “Bursa’daki mahallelerin her geçen gün daha da güzelleşmesi en büyük arzumuz ve isteğimizdir. Kentsel dönüşüm konusunu önemsiyoruz. Özellikle hızlı ve sürdürülebilir bir anlayışla bütün kentin dirençli ve depreme dayanıklı yapılardan oluşması için çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırmak için önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz. Onlara sahip çıkmak zorundayız. Kadınlar konusunda da farklı projelerimiz var. Herkesin gülümseyeceği bir Bursa oluşturuyoruz” dedi.

"Daha güçlü ve yeşil bir Bursa"

Mustafa Bozbey, daha sonra BUSİAD'ın iftar programına katıldı ve burada yaptığı konuşmada, "Bursa'nın sanayi gücünü korurken, çevreye duyarlı ve yenilikçi üretim modellerine yönelmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha güçlü, daha yeşil bir Bursa vizyonunu ancak birlikte başarabiliriz" ifadelerini kullandı.