Nilüfer Çevikel: Sağlık yatırımları kalkınmayı da güçlendiriyor

Güçlü bir ülkeye giden yolun sağlıklı bireyler yetiştirmekten geçtiğini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde sağlık kuruluşlarının ne kadar hayati önemde olduğunu gördük. Sağlıklı bir toplum ve bireyler olmadan üretimde ve kalkınmada güçlü olamayız. DOSABSİAD olarak hayata geçirdiğimiz bu yeni protokol ile her alanda olduğu gibi sağlık hizmetleri alanında da 50 binin üzerinde çalışanı olan bölgemizin, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çevikel’e teşekkür

Sektördeki hızlı değişimleri yakından takip ederek sağlık kuruluşlarına taşıdıklarını ve başta Bursa olmak üzere tüm bölgenin hizmetine sunduklarını söyleyen Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı ise, “DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ile imzaladığımız protokol kapsamında Bursa’nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olan DOSAB’a, DOSABSİAD üyelerine sağlık hizmeti sunacak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Sayın Çevikel’e iş birliği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.