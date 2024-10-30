Nüfusunun 10 katı misafir ağırlayan Antalya'dan ruhsatsız işletmelere hayır!

AKTOB toplantısında söz alan, turizmin çok hassas bir sektör olduğunu ve yaşanacak ufak bir olumsuzluğun sektöre zarar vereceğini söyleyen Vali Hulusi Şahin, kentte ruhsatsız işletmelerle ilgili mücadele yaptıklarını belirtti.

Şahin, "Öyle oteller var ki ruhsatsız, kaçak, handan hallice binalarda yatak satıyorlar. Bunların devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunların yaptığı şeye turizm denmez, bunlar sektörü olumsuz etkileyen, şehrimizin tüm kaynaklarını kullanan ama çok cüzi katma değer sunan unsurlar. Ayrıca kendi bünyesinde çok risk de barındırıyor" dedi.

Böcek: "Nüfusun 10 katı misafir ağırlıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kentin her yıl nüfusunun 10 katı misafir ağırladığını söyledi ve ekledi: "Sürdürülebilir bir çevre için altyapı yatırımlarına da aksatmadan devam ediyoruz. Serik ve Kemer merkezi arıtma tesislerimizin yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği protokolü yaptık. Serik'te atık su gelirimizi 20 yıl, Kemer'de 27 yıl süresince bakanlığımıza devrettik. 36 merkezi arıtma tesisimizin tamamı biyolojik arıtma olup birçoğu ileri arıtma ve derin deniz deşarjına sahiptir." Elektronik gemi denetim sistemi, gemi atık alım istasyonları, deniz koruma tekneleriyle denizi koruduklarını dile getiren Böcek, mavi bayrak çalışmalarına da ağırlık verdiklerini bildirdi.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ise kente gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını, bu yılki rakamların yüz güldürücü nitelikte olduğunu ifade ederek, İngiltere, Polonya ve Romanya pazarlarında beklenenin üstünde rakamlara ulaştıklarının altını çizdi.