Öğrenci servisi şarampole devrildi: 4 yaralı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, kazanın gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.
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Aydoğan Mahallesi mevkisinde H.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi şarampole devrildi.
Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
Kazada yaralanan 8 öğrenciden 4'ü sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, kazanın gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.
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