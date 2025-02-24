OSBÜK Yönetimi Mersin’de buluştu. OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim, Denetim ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri’nin katılımı ile gerçekleştirilen programa Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliği yaptı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bedii Canatan, Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kaymakam Abdullah Aslaner’i ziyaret eden heyet, OSB’lerde incelemelerde bulundular.

"Toplantımıza katılarak bizlere güç verdiniz"

OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi de olan, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, OSBÜK heyetini Mersin’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "OSBÜK Şubat ayı Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Mersin’de gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Toplantımıza katılarak bizlere güç veren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’a Mersinli sanayiciler adına teşekkür ederiz. Mersin sanayisinin gelişimini, kentin sanayi alanındaki ihtiyaçlarını ve atılımlarını anlattığımız verimli bir program gerçekleştirdik" dedi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ise, genişletilmiş yönetim kurulu toplantısının Mersin’de gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, ev sahipliğinden dolayı MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli’ye teşekkür ederek, “Mersin sanayisinin gözle görülür değişimine şahitlik etmekten dolayı gururluyuz” dedi.