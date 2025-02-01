Özel endüstri bölgesi ilan edilen yeni alanlar açıklandı! İki ili kapsıyor
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir alanın, Eti Bakır Anonim Şirketi Samsun Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir alan da Sukkar Şeker Üretim Anonim Şirketi Erzurum Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.
Öte yandan, Tekirdağ'daki Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.