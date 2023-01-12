Patates tohumları toprakla buluşuyor

Patates tarımı için uygun koşullara sahip olan Türkiye’de bu ürünün ekimi ve hasadı en fazla Orta Anadolu Bölgesi’nde yapılıyor. Türkiye'de TÜİK 2021 yılı verilerine göre yıllık 5.1 milyon ton civarında patates üretimi gerçekleşiyor. Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan, ülkenin turfanda patates yetiştiriciliği ve hasadının ilk olarak yapıldığı yer Adana’da da yılda 61 bin dekar alanda patates üretimi gerçekleştiriliyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre kentteki patates üretimi, yıllık ortalama 224 bin tonu buluyor. Yüreğir, Sarıçam, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık ve Seyhan’ın en fazla patates tarımı yapılan ilçeler olduğunu belirten yetkililer, “Ocak ayının ilk günlerinde toprakla buluşan patates tohumları, Mayıs ayı ile birlikte hasat edilerek ilk turfanda patates olarak sofralarda yerini alıyor” dedi.

ADANA