PAÜ’de “Ege Kariyer Fuarı” düzenlenecek

Takip Et

Fuar için PAÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 2019 yılında 9 Eylül Üniversitesi ile başladıkları fuarı bu yıl Denizli’de düzenlediklerini söyledi.

Atay, bu yüzyılın diplomaların, belgelerin, sertifikaların çarpıştığı bir yüzyıl olmadığını, yeteneklerin ve motivasyonun öne çıkacağı bir dönem olacağını belirterek, “Biz yeteneği sadece belli sayıda büyük kentlerdeki üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin avantajlı olduğu bir ülke olarak bir yüzyıl olarak görmüyoruz. Ülkemizin her bir genci, her bir ferdi aslında yetenekli, gerçekten nitelikli, iyi insanlar ve bizim onlara devlet olarak destek vermemiz gerekiyordu. Dolayısıyla da “Yetenek her yerde” diyerek bu organizasyonlara başladık” dedi.

DENİZLİ