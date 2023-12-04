Prof. Dr. Özkaya Mersin ZMO’ya adaylığını açıkladı

Müjde DEMİR

Seçime mavi listeden katılan Özkaya, “Genç, dinamik tecrübeli ve akademik ekibimizle adayız. Odamızın çatısı altında meslek itibarımızın hak ettiği değeri görmesi için sizlerle birlikte odamızı yönetmeye talibiz” dedi.

Yeni mezun ziraat mühendislerinin mezuniyet sonrasında gerek iş bulma gerekse mesleki yeterliliklerinin sahada kullanılmasının gerektiğini belirten Özkaya, “Yeni mezun meslektaşlarımızın mesleki eğitimleri, sosyal ve sanatsal etkinliklere katılım desteği bu dönem içerisinde sağlanacaktır.

Özel sektör veya kamuda çalışan ziraat mühendislerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, etkin ve sürdürülebilir kamu, özel sektör, üniversite ve mesleki örgütler arası işbirliği yapılacaktır” dedi. Özkaya ayrıca, Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) bayilerine tavsiye ettikleri BKÜ’lerini reçetelendirme yetkisinin verilmesi, BKÜ ve gübre bayilerinin tarımsal üretim yapan üreticilerde olduğu gibi indirimli kredi erişiminden faydalanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.