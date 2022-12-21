Gaziantep'te 132 çeşit baharatın sergilendiği Rayiha Baharat müzesi, akademik çalışmalara da ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 ayrı bölümden oluşan müzede 132 farklı baharatın tarihçesi bulunuyor.

Müzenin laboratuvar bölümünde akademisyenlerin baharatlar üzerinde çalışması sağlanıyor.

Gastronomi üzerine bilimsel çalışmaların yapıldığı müzede, ziyaretçilere konaklama imkanı da sunuluyor. 14 tematik otel odası bulunan müzede her oda ayrı baharat ismi taşıyor.

Müzedeki restoranda ise baharatların özünden hazırlanan tatlar ziyaretçilere ikram ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Fikret Tural, baharatla ilgili bütün materyalleri incelediklerini belirtti.

Müzede 14 otel odasının bulunduğunu hatırlatan Tural, "Akademisyenler ve öğrenciler gelip araştırma yaptığında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortamda bulunmalarını sağlamak üzere müzeyi tasarladık. Böylelikle ziyaretçiler, geç saatlere kadar çalışıp odalarında da konaklayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin baharatın tüm aşamalarını gördüğünü aktaran Tural, "Ziyaretçiler baharatların mitolojik hikayeleri ve sağlık açısından ne gibi faydalara sahip olduğunu çok merak ediyor. Bu müze de ziyaretçilerimize bu bilgileri edinme imkanı sunuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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