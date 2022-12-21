Rescon Expo için geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Fuarlar Kenti İzmir” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZFAŞ, farklı sektörleri düzenlenen fuarlarla İzmir'de buluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı “Rescon Expo” sektörün tüm bileşenlerini, 22-25 Aralık 2022 tarihlerinde fuarizmir’de bir araya getiriyor.

Hem yerinde dönüşüm ve yüzde 100 uzlaşı esasıyla sağlıklı bir çevrede yaşamak için hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerini tanıtarak Türkiye’ye örnek modeller sunmak hem gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözümler üretmek hem de sektörün yerinde dönüşüme desteğini hızlandırmak fuarın amaçları arasında yer alıyor. ResconExpo ile inşaat ve emlak sektörün yerli ve yabancı tüm paydaşlarının buluşturulması amaçlanıyor. Ziyaretçilere tüm projeleri tek çatı altında deneyimleme fırsatı sunmak, şehirleşme sürecinde çağdaş ve uygar kent unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmak, örnek daireler ile projeleri deneyimleme fırsatı sunmak da fuarın misyonları arasında yer alıyor. Kurumsal alıcıların yanı sıra son kullanıcılar da bütçelerine uygun yatırımlara sahip olma fırsatlarını fuarda görebilecek.

Rescon Expo’da, bireysel ve toplu konut projeleri, kamunun kentsel dönüşüm projeleri, gayrimenkul danışmanlığı, tiny house ve bungalov evler, çelik prefabrik konut ve ekipmanları, site ve devre mülkler, finans kuruluşları, sigorta ve ekspertiz hizmetleri ürün grupları yer alıyor. Katılımcı profilini ise konut, villa, rezidans ve toplu konut projeleri, emlak pazarlama kuruluşları ve arsa ofisleri, kooperatifler ve devre mülk şirketleri, ahşap ve çelik prefabrike konut üreticileri ve ithalatçıları, toplu konut ve kentsel dönüşüme müteahhitlik hizmeti veren firmalar, mimarlık ofisleri, mühendislik firmaları, yapı denetim firmaları, kamu kuruluşları, üniversiteler ve belediyeler oluşturuyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar, konut, iş yeri satın almak veya kiralamak isteyenler, gayrimenkul yatırım uzmanı, danışmanı kişi ile kuruluşlar ve iş insanlarının ziyaretçi profilini oluşturması beklenen Rescon Expo’yu, dört gün boyunca binlerce kişinin gezmesi bekleniyor.

Fuar kapsamında düzenlenecek forumlar, etkinlikler, söyleşiler de sektöre katkı sağlayacak. Ayrıca, dünya ticaret yollarının günümüze kadar birleşim noktası olan İzmir’de, alım heyetleri ve ikili görüşmelerle ortaya çıkacak iş birlikleri de sektörünün ve bağlı sektörlerin geliştirilmesi, dolayısıyla ülke ekonomisinin ve istihdamın desteklenmesine de katkı sağlayacak.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, konuşmacı olduğu oturumda, “Kentsel Dönüşümde Ankara Deneyimi”ni anlatacak. İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası başkanlarının katılımıyla “Meslek odaları temsilcileri gözüyle emlak, inşaat ve kentsel dönüşüm” başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Fuarda, ayrıca, akademisyenler, sektör ve sivil toplum kuruluşu ile derneklerin temsilcileri ve bürokratların katılımıyla “UNESCO Dünya Mirası olma yolunda İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresindeki kültürel mirasın korunması ve işletilmesinde yeni bir iş ve yatırım modeli”, “Kentsel dönüşüm: Kentlerin planlanması ve tasarımı”, “Emlak ve inşaat sektöründe gelişen trendler”, “İzmir’de yatırım fırsatları”, “Kentsel dönüşümün İzmir için önemi ve geleceği”, “Ankara’da kentsel dönüşüm çalışmaları /Sorundan çözüme” ve “Akademisyen ve proje üreticisi gözüyle kentsel dönüşümde olgular, olanlar, beklentiler ve öneriler” oturumları da düzenlenecek. https://www.resconexpo.com.tr adresinden fuarla ilgili daha kapsamlı bilgiye ve etkinlik programına ulaşılabilinecek.