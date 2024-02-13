Sakarya’ya 3,5 milyar TL’lik yatırım

Hamide HANGÜL

Sakarya Adapazarı’nda, hasılat paylaşım modeliyle inşa edilen, 426 konut ve 34 cadde mağazasından oluşan proje, 3,5 milyar TL yatırım değerine sahip. Metrekaresi 30 bin TL’den lansmanı gerçekleştirilen proje, yüzde 25 ön talep aldı. Lansman toplantısında konuşan Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, 2010 yılından bu yana ülkeye katma değer sağlayan, dünya standartlarında projeler hayata geçirme hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Çevre dostu mimari öne çıkıyor

Metropolün yanı sıra, Anadolu şehirlerinde de projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projelerimizi sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi metropol şehirlerde değil aynı zamanda Eskişehir, Kocaeli, Antalya, Sakarya ve Erzurum gibi önemli Anadolu şehirlerinde de gerçekleştirdik.”

Paye Sakarya’nın yenilikçi konseptle tasarlandığını ve çevre dostu mimarinin öne çıktığını söyleyen Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sakarya’yı seçmemizin nedeni, sanayi, ekonomi, istihdam ve ticaret açısından önemli bir bölge olmasının yanı sıra, lojistik avantajı ve stratejik konumuyla ulusal ve uluslararası ticaretin önemli merkezi haline gelmiştir. Dengeli ve istikrarlı büyüme stratejimize bağlı olarak, Türkiye’nin dört bir yanına değer katacak yeni yatırım projelerini değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Erişilebilir projelerle topluma katkı sunacağız

Tüketici ihtiyaçlarına uygun erişilebilir projeler geliştirmenin önemine vurgu yapan Bekin; “ Sektörümüzü daha da güçlendirmek, tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına uygun, nitelikli ve özellikle de günümüzde daha fazla önem kazanan erişilebilir projeler geliştirmek için doğru lokasyonda, doğru projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Deprem farkındalığıyla hareket edildi

Haldız İnşaat Genel Müdürü Selim Kardil, yatay mimarisi, geniş terasları, peyzaj alanları ve sosyal donatılarıyla projenin, Sakarya’da gerçekleştirilen en büyük projelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Paye Sakarya, 23 blokta 426 konuttan meydana geliyor. Sakarya Adapazarı ilçesinde hayata geçirdiğimiz projemiz, 3.5 milyar TL olan yatırım değerine sahip.

Bölgenin iklimine uygun peyzaj alanları, geniş bahçeleri, trafiğe kapalı yürüyüş yolları ve yansıma havuzlarıyla bölgenin en iyi konsept yaşam projesi olarak tasarlandı. Ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 34 adet cadde mağazası da bulunuyor” dedi. Deprem farkındalığıyla hareket ettiklerini belirten Kardil, Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle zemin iyileştime proje ve inşaatını tamamladıklarını bildirdi.

Anahtar teslimi 2025 yılı sonunda

Şehir merkezine 3 dakikalık mesafede yer alan Paye Sakarya, Sakarya Stadyumu’na 300 metre, Adapazarı Belediyesi’ne 3 km, alışveriş merkezlerine 4 km, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 km mesafede konumlanıyor. Satışları devam eden projenin, 2025 yılı Aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor. Projede, alanları 115 ile 288 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 3 farklı konut tipi mevcut. 426 konutun yer aldığı projede, 144 adet 2+1, 204 adet 3+1 ve 78 adet 4+1 konut tipleri yer alıyor.

Daireler 5 milyon TL’den başlıyor, 60 ay vade farkı yok

Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, Paye Sakarya’da daire fiyatlarının 5 milyon TL, metrekarenin de 30 bin TL seviyesinden başladığını söyledi. Söz konusu projenin hasılat paylaşım modeli işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirten Bekin, inşaatın yüzde 20’sinin tamamlandığını, yüzde 25 ön talep aldıklarını açıkladı. Proje kapsamında ödeme kolaylıkları da sunduklarını açıklayan Bekin, 60 ay yüzde sıfır faiz uyguladıklarını bildirdi. Haldız İnşaat Genel Müdürü Selim Kardil, projeye Adapazarı ve İstanbul’dan ağırlıklı talep olduğunu ifade etti.