Samsun'dan 171 ülke ve 6 serbest bölgeye 1 milyar 171 milyon 545 bin dolarlık ihracat

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılın 11 ayında 1 milyar 150 milyon 579 bin dolar olan kent ihracatının bu yılın aynı döneminde 1 milyar 171 milyon 545 bin dolara ulaştığını belirtti.

Ocak-kasım döneminde 171 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat yapıldığını işaret eden Murzioğlu, en fazla ürün satılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya, ABD, Hollanda, Fas ve Peru olduğunu ifade etti.

Murzioğlu, Samsun'un 11 ayda yapılan ihracatla Türkiye sıralamasında 20'nci basamakta bulunduğuna dikkati çekerek, "İlimizden en fazla ihracat yapılan ürünlerin başında demir ve çelik, değirmencilik ürünleri, motorlu kara taşıtları, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar, balıklar ve kabuklu hayvanlar geldi. Bunları demir veya çelikten eşya, elektrikli makina ve cihazlar, silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı, kauçuk ve kauçuktan eşya ile yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler takip etti. 83 fasılda ihracat yapıldığını görüyoruz. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor" bilgisini verdi.

"Ülkemizin ve şehrimizin kalkınması için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız"

Samsun'un çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini belirten Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Samsun'un ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz. Öte yandan, tüm zorluklara rağmen dünyanın dört bir tarafına ihracat yaparak ülkemizin gücüne güç katan, hayatını bu uğurda adayan tüm müteşebbislerimizi ve Samsun'u gururlandıran firmalarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin ve şehrimizin kalkınması için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz."