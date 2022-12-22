SEDAŞ'tan bilgilendirme semineri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, Sakarya Bölge Müdürü Gürcan Seymen, Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, Gebze Bölge Müdürü Cem Barlas Kar, Bolu-Düzce Bölge Müdürü Serkan Yiğit ve bölge yöneticilerinin katıldığı toplantıda güncel mevzuat bilgilendirmeleri ve süreçlere ilişkin adımlar anlatıldı.

Online gerçekleşen seminerde, Elektrik Mühendisleri Odası ve Elektrik Teknisyenleri Odası'na kayıtlı yetkili elektrikçilere Müşteri Hizmetleri Merkezleri süreç bilgilendirmeleri, enerji müsaadesi süreçleri, proje onay ve teknik kontrol süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Düzenlenen toplantıya Sakarya, Bolu, Kocaeli, Gebze ve Düzce'den yetkili elektrikçiler katıldı.

SEDAŞ yetkilileri, abonelik süreçlerinde enerji müsaadesi ve proje onay talepleri ile dağıtım bağlantı anlaşmalarının e-imza ile web üzerinden yapılması için sürdürülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı.