Selçuklu Belediyesi’nden şehrin turizmine önemli dokunuş

Konya’nın turizm destinasyonunda önemli bir yeri olan Sille Mahallesi’ni restorasyonlar, cephe iyileştirmeleri ve sokak sağlıklaştırmaları ile önemli bir cazibe merkezi haline getiren Selçuklu Belediyesi şimdi de 3 önemli projeyi bölgeye kazandıracak.

Sille “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesi için temel atma töreni yapıldı.

Konya’nın en eski yerleşim yeri olan Sille’nin tarihi ve kültürü ile binlerce yıl ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan miras ile adeta bir açık hava müzesi ve Konya’nın en değerli hazinesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Anadolu topraklarının bize sunduğu mirasın tamamını Sille de ve civarında görmemiz mümkün. Hititler, Firigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli uygarlıkların izlerini Sille de görmekteyiz. Ancak Sillenin en önemli tarihi dönemlerinden biri Selçuklu dönemidir. 12. yüzyılda Selçuklu Sultanı birinci Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen Sille, önemli bir kültür merkezi haline gelmiş ve sonrasında da Osmanlı döneminde kültürü, eğitimi, el sanatları ve zengin medeniyet unsurları ile zirveye ulaşan bir merkez olmuştur. Roma döneminden Cumhuriyet dönemine kadar önemli bir merkez olan Sille; tarihi eserleri, abideleri, mabetleri ve sosyal yaşamı ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini hala korumaktadır. 1980 yılı Aralık ayına kadar kendi belediyesi olan Sille, 1981 yılından itibaren Konya merkeze bağlı mahalle olmuş, 1989 yılında ilçe belediyelerin kurulması ile birlikte Selçuklu ilçemize bağlanmıştır. 1995 yılında ise Sille, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arkeolojik ve kentsel SİT alanı olarak ilan edilmiştir” dedi.

“Sille’de bugüne kadar geniş ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik”

Sille de 5000 yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve bu bölgeyi ülkemizin önemli bir turizm merkezi konumuna getirebilmek amacıyla Selçuklu Belediyesi olarak uzun yıllardır geniş ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı,“ Önceki dönem Belediye Başkanımız Adem Esen ile başlayan çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay döneminde hız kazanarak devam etti ve camileri, hamamları, kilisesi ve çeşmeleri ile Sille’de bulunan tüm tarihi eserlerimizin restorasyon işleri tamamlandı. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile de Sille yeni bir çehreye büründü. Sille de bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza atmış olan değerli belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 2019 yılından bu yana Sillemizde yeni bir çalışma sürecini başlatmış bulunuyoruz. Sillemizde yapılan restorasyon çalışmalarından sonra yıpranan ve yok olan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklarının eski dokuya uygun olarak yeniden inşası ve Sille’nin eski ihtişamına kavuşması için Büyükşehir Belediyesi Kudeb birimi, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde Sille Tarihi Kent Merkezini 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5366 Sayılı yasa kapsamında yenileme alanı olarak ilan ettik. Yenileme sınır kararının alınmasından hemen sonra da belediyemiz tarafından koruma amaçlı imar planı revizyon çalışması başlatılmış, büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar 2022 yılı itibari ile kurul onayı alınarak tamamlanmıştır. Koruma amaçlı imar planına uygun olarak hazırlanan restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin de bir kısmı onaylanmış, bir kısmı da onay aşamasındadır. Onaylanan projeler üzerinden yeniden inşa faaliyetlerini de inşallah bugün itibari ile başlatmış bulunuyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Yapacağımız çalışmalar ile Sille’ye yakışır bir çehre kazandıracağız”

“Yenileme sınır kararı doğrultusunda hazırlanan koruma amaçlı plan ve bu plana uygun olarak yapılacak inşa faaliyetlerinden de kısaca bahsetmek istiyorum.” diyen Başkan Pekyatırmacı;

Sille tarihi yerleşim bölgesinin bir kısmı hemen yanı başında bulunan tepede mevcut olan doğal kaya örtüsünden dolayı afete maruz bölge sınırında kalmaktaydı. İki yıl içinde yaptığımız kapsamlı bu kaya ıslahı çalışması ile tarihi bölgeyi risk altında tutan bu tehlikeden kurtarmış olduk. Bize maliyeti güncel rakamlarla 20 milyon olan bu çalışma, aynı zamanda Sümela Manastırındaki kaya ıslahı çalışmasından sonra Türkiye’nin en kapsamlı ikinci kaya ıslahı çalışması oldu. Hükümet caddesinin hemen girişinde bulunan turizm tesisi alanımızda 45 odalı ve 9.500 m2 inşaat alanına sahip butik otel projemizi tamamladık ve ihale sürecine getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde inşaat yapımı ile ilgili ihale ilanına çıkacağız. Sille’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ilkokul binasını tarihi çay camisinin yanında bulunan alanda ahşap konstrüksiyon ile yeniden inşa ediyoruz. Binanın yapımında sonra yaklaştık. İnşallah yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımız eğitimlerine yeni okullarında başlayacaklar. Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 42 adet yapı kaybına uğramış parseller için uygulama projeleri hazırlanıyor. Proje onayları yapıldıktan sonra bu parsellerdeki yapılar da dokuya uygun olarak tamamlanacak. Yine Hükümet Caddesi ile Hacı Aliağa Sokağı bağlayan 11 adet merdivenli sokakta çalışma yapıyoruz. Hükümet caddesi ile Hacı Aliağa Sokağı birbirine merdivenli yollarla bağladığımız zaman aslında yeni bir yürüme aksını Sillemize kazandırmış olacağız. Hükümet Caddesinde parsel bazlı inşa faaliyetleri tamamlandıktan sonra altyapı yenileme ve üst yapı çalışmaları yapılarak zemin kaplaması, kent mobilyaları, aydınlatma sistemi ve bina cephelerinde yapılacak ıslah çalışmaları ile caddeye Sille’ye yakışır bir çehre kazandırılacak. Yine mağaralar bölgesinde hem mağaraların korunması ile ilgili hem de mağaralara bir gezi güzergahının oluşturulması ile ilgili çalışmamız var. Kurulumuzla ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu güzergah alanlarını belirledikten sonra inşallah burada da hem mağaralarımızın korunması hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin rahat bir şekilde mağaralar bölgesinde dolaşabilmesi için bir yürüme yolunu hayata geçirmiş olacağız. Tabi bütün bu çalışmaları yaparken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla, Konya Büyükşehir Belediyemizle, KUDEB’le ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulumuzla yoğun iş birliği içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

“Bu projemiz Konyamıza, Selçuklumuza ve Sillemize çok büyük değer katacak”

Temel atma programı gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı ,“Projemiz 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, 1 adet belediye hizmet binası, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet trafo, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4.734 m2 yeşil alan çalışmasından oluşuyor. Toplamda 19.794 m2 inşaat alanı bulunan projemizin belediyemize maliyeti KDV dahil 250.200.000 Türk Lirası.2024 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız projemizle birlikte sille tarihi dokusuna uygun olarak yeni bir destinasyona kavuşmuş olacak. Tabi bu çalışmalarımızı Sille’nin tarihi siluetine hiçbir zarar vermeden gerçekleştireceğiz, çünkü Sille bizim gözbebeğimiz. Sille de üzerine titrediğimiz konuların başında gelen turizmin gelişmesi noktasında bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu projemiz Konyamıza, Selçuklumuza ve Sillemize çok büyük değer katacak. Sillemizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve en güzel şekilde geleceğe taşımak en önemli görevimiz. Bunu yaparken Sillenin, Konyamızın turizmine de en yüksek katkıyı sunuyor olması birinci hedefimiz. Bu manada yapılan çalışmalarda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulumuzun ve diğer kurumlarımızın çok büyük katkıları var, ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sille’de yapılan çalışmalar uzun soluklu gayretleri gerektiriyor. Bugün temelini attığımız alanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde birlikte başlattığımız sürecin önemli bir aşamasını bugün yine birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu projedeki emeklerinden ötürü kendisine de özellikle teşekkür ediyorum.” diye sözlerini tamamladı.