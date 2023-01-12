Sivas, Türkiye'nin mantar merkezi olma yolunda

TKDK'nin hibe desteğine başvuran ve destek almaya hak kazanan firmanın ürettiği mantarlar, bir zincir marketin 7 ildeki mağazalarında satışa sunuluyor. İncesu Tarım İşletme Müdürü Recep Darıcık, yaklaşık 3 yıl önce TKDK'ye sundukları projenin hibe almaya hak kazandığını ve istihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tesisin üretim ve paketleme bölümlerinden oluştuğunu dile getiren Darıcık, kompleks içinde birbirlerini zincirleme takip eden 12 üretim odası olduğunu ifade etti. Tesiste üretilen mantarların zincir market aracılığıyla birçok kente ulaştığını anlatan Darıcık, “Tesisimizdeki günlük üretim 3 ton civarında. Ürünümüz Sivas, Trabzon, Giresun, Samsun, Erzurum, Malatya ve Elazığ'a gidiyor” dedi. Tesiste çalışan 60 kişinin 45'inin kadın olduğunu belirten Darıcık, çalışanlarının yüzde 75'inin kadın olduğunu dile getirdi. Mantarın daha narin ürün olduğu için kadın istihdamının çok olduğunu söyleyen Darıcık, istiridye mantarı üretimiyle ilgili de projelerinin olduğunu, birkaç ay sonra ürün almaya başlayacaklarını aktardı.

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