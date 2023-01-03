Sivas'ın su sıkıntısını çözecek projenin ilk etabı bitti

Bilgin, 2022 yılında belediyenin yaptığı projeleri değerlendirmek için bir restoranda basın mensuplarıyla buluştu.

Pusat-Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılacak projenin birinci etabı olan 14 kilometrelik kısmın tamamlandığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Ayın biri itibarıyla Sivas'ın su sorununu Pusat-Özen Barajı'ndan bağlanan hatla çözmüş olduk ama proje devam ediyor, 50 kilometrelik bir proje. İnşallah tamamlandığı zaman Pusat-Özen'den 4 Eylül Barajı'na gelecek direkt bir hat oluşturacağız ve o projeyle önceliğimiz Sivas'ın su sorununu çözmek ve orta vadede 4 Eylül Barajı'nı kurtaracak projeleri hayata geçirmek. Önümüzdeki süreçte Sivas'ın bir daha su sorunu yaşamaması adına yapılması gereken neyse kararlılıkla ve hızlıca adım atıp hayata geçireceğiz."

"Zor bir projeydi"

Bilgin, 4 Eylül Barajı'yla ilgili yeni projelere başladıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Önümüzdeki süreçte de bu sorunu yaşamamak adına atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız. Zor bir projeydi, kimilerine göre gecikmiş, şu ana kadar el atılmamış, son dönemde sanki harekete geçilmiş gibi bir şeydi. Böyle bir durum olmadı, göreve geldiğimiz andan itibaren ekibimizle Sivas'ın su sorunu olduğunu hepimiz biliyorduk. Hızlıca hareket ettik, proje çalışmaları uzun sürdü. 2021 yılında yatırım programına aldırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu arz etmemiz üzerine yatırım programına aldırdık, 2021 yılında proje çalışmaları başladı."

Projenin iki defa değiştirildiğini, 2021 yılının Ekim ayında tamamlandığını anımsatan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız 27 Aralık 2021'de ihale izni verdi. Şubat ayı gibi ihaleye çıkıldı, mart ayında ihale neticelendi" ifadelerini kullandı.

"İlk kazma ağustos ayında vuruldu"

Projenin normal şartlarda nisan ayında başlaması gerektiğini ancak ihaleye olan itiraz nedeniyle geciktiğini ve hukuki süreç başladığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Mart ayında başlayan dava 21 Temmuz'da bitti, ağustos ayında proje başladı. Bu süreçte sabrından dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Cidden zor bir süreç, özellikle son bir ay, aralık ayındaki süreç çok zorlu geçti. Hemşehrilerimiz iyi niyetimizin, çözüm odaklı olduğumuzun ve sorunu bir an önce çözmemiz noktasındaki gayretimizin farkındaydı. Bu noktada bize gelen her bir eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır. Bu süreçte insanımız yaratıcı mizah zekasını da ortaya koydu, çok güzel eserler ortaya çıktı, aşıklarımız ortaya çıktı. Bunlar aslında bizi gülümsetti. Sonuçta izahı olmayanın mizahı olur. Su sorununun olduğu bir noktada tabi insanların canı yanıyorsa sabah kalktığınızda musluğu açtığınızda su yoksa insanlar haklı olarak sitem edebilir."

"Farklı projeler var"

Bilgin, projeye desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas'ta tekrar su sorunu yaşamamak adına farklı projeleri devreye alacaklarını vurgulayan Bilgin, "Birkaç proje var, Beydilli Barajı daha önce 4 Eylül Barajı yapıldığı zaman gündeme gelmiş zaten. Sivas'ın önümüzdeki süreçte aynı sorunla bir daha karşılaşmaması adına proje neticelenmediği için şimdi direkt açıklamıyorum ama farklı projeler var" diye konuştu.

Belediye Başkanı Bilgin, kentte yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.