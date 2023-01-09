Stratejik ürün ayçiçeğinde ekim alanları yüzde 15 arttı

Şafak Kırbiç, iki yıllık COVID-19 salgınının ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının dünyada gıda güvenliğinin önemini artırdığını ifade etti. Stratejik bir ürün olan ayçiçeğiyle ilgili dünya genelinde sıkıntılar yaşandığını anımsatan Kırbiç, bu sürecin ardından Türkiye’de üretimin artırılması için olumlu çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Ayçiçeği ekim alanlarının genişlediğine dikkati çeken Kırbiç, “Tarım teşkilatları, belediyeler ve bizlerin katkılarıyla ayçiçeği ekim alanları ülkemizde yüzde 15 artış sağladı. Şu anda ülkemizdeki ayçiçeği yağı ihtiyacının yüzde 65-70’ini kadar karşılayabiliyoruz. Bu yüzden ayçiçeği üretimini artırarak ülke ihtiyacının karşılanması hatta dışarıya ihraç edilmesi dahi mümkündür” dedi. Ayçiçeğinin her türlü iklim şartlarına uygun bir bitki olduğunu, planlı bir üretim ve çiftçilerin desteklenmesiyle ayçiçeği üretim miktarının artabileceğine işaret etti.

Trakya Birlik’in Türkiye için önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Şafak Kırbiç, Trakya Birlik olarak ayçiçeğinde çiftçileri memnun eden bir fiyat açıkladıklarını belirtti. Geçen dönem bir önceki yıla göre 32 bin ton fazla ürün mübayaa ederek 311 bin ton civarında ürün mübayaası gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Geçen yıl 278 bin ton ürüne yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira ödediklerini söyleyen Kırbiç, bu yıl 311 bin ton ürüne 4 milyar lira ödediklerini belirtti. Bu rakamın çok ciddi bir rakam olduğuna dikkat çeken Kırrbiç, Trakya Birlik’in sermayesinin üzerinde bir rakam olduğunu, kamu bankaları ve özel bankalardan kredi kullanarak çiftçilerin ödemesinin yapıldığını aktardı. Kırbiç, Birliğin Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 190’ıncı sırada yer aldığını, ayçiçeğinin yanı sıra diğer tarım ürünlerinin alımı ve işlenmesinde önemli bir kurum olduğuna dikkati çekti.

“Tohum üretiminde de önemli çalışmalar yapıyoruz”

Trakya Birlik’in tohum üretimi anlamında da önemli çalışmalar yaptığını anlatan Şafak Kırbiç, önümüzdeki yıllarda Trakya Birlik’in verimli, yağ oranı yüksek ayçiçeği tohumları üreteceğini ifade etti. Kırbiç, son dönemlerdeki kuraklıkla ilgili, “Bu iklim değişiklikleri tarımsal üretim anlamında da ciddi sıkıntılar yaratıyor. Kuraklıkla ilgili özellikle sulama faaliyetlerinin önemi daha da arttı. Özellikle boşa akıp giden nehirlerde birtakım çalışmalar yürütülüyor. Bunların arttırılması bir nebze kuraklığı ortadan kaldıracaktır” ifadelerini kullandı.

EDİRNE