Tekirdağ iş dünyası faizde indirim bekliyor

Recep ERÇİN

Toplantı­ya katılan oda üyelerinin gündemin­de temmuz ayında yapılacak faiz in­dirimi vardı. Finansmana erişim zor­lukları ve finansman maliyetlerine yönelik soruların dile getirildiği top­lantıda Başkan Günay, TOBB bünye­sinde yeni bir “NEFES” kredisi im­kanına ilişkin çalışma yapıldığını aktardı.

Faiz indirim beklentilerine yönelik, ekonomist Murat Sağman da, Merkez Bankası’ndan 24 Temmuz’da en az 250 baz puanlık faiz indirimi ge­lebileceğini dile getirdi. Temmuz ayı için piyasalarda üç temel riskin orta­dan kalkmasıyla birlikte bir canlanma beklendiğini ifade eden Murat Sağ­man, “Yıl sonuna kadar toplam dört toplantıda faiz oranının 46’dan 36’ya düşeceği öngörülüyor. Enflasyonun da yüzde 30 civarında gerçekleşme­si bekleniyor” diye konuştu.

İnteg­ral Yatırım iş birliğinde düzenlenen toplantıda halka arzın firmaların kalıcı ve sürdürülebilir finansman anlamındaki önemine dikkat çeken Cengiz Günay, “Halka arz, işletme­lere uzun vadeli kaynak yaratma im­kânı sağlarken, yatırımcı güvenini artıran, denetimi güçlendiren ve şir­keti daha şeffaf, hesap verebilir bir yapıya taşıyan önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı. İntegral Yatı­rım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdo­ğan ve İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş da toplantıda konuşmacı olarak yer al­dı. Dönertaş, halka arz süreçlerine ilişkin bir sunum yaptı.