Tekirdağ iş dünyası faizde indirim bekliyor
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, “Finansmana Erişim ve Halka Arz” toplantısı düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, içinde bulunulan ekonomik koşulların, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve rekabet gücünü sürdürebilmesi için doğru stratejilerle, sürdürülebilir ve erişilebilir finansman kaynaklarına yönelmesini zorunlu kıldığını ifade etti.
Recep ERÇİN
Toplantıya katılan oda üyelerinin gündeminde temmuz ayında yapılacak faiz indirimi vardı. Finansmana erişim zorlukları ve finansman maliyetlerine yönelik soruların dile getirildiği toplantıda Başkan Günay, TOBB bünyesinde yeni bir “NEFES” kredisi imkanına ilişkin çalışma yapıldığını aktardı.
Faiz indirim beklentilerine yönelik, ekonomist Murat Sağman da, Merkez Bankası’ndan 24 Temmuz’da en az 250 baz puanlık faiz indirimi gelebileceğini dile getirdi. Temmuz ayı için piyasalarda üç temel riskin ortadan kalkmasıyla birlikte bir canlanma beklendiğini ifade eden Murat Sağman, “Yıl sonuna kadar toplam dört toplantıda faiz oranının 46’dan 36’ya düşeceği öngörülüyor. Enflasyonun da yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bekleniyor” diye konuştu.
İntegral Yatırım iş birliğinde düzenlenen toplantıda halka arzın firmaların kalıcı ve sürdürülebilir finansman anlamındaki önemine dikkat çeken Cengiz Günay, “Halka arz, işletmelere uzun vadeli kaynak yaratma imkânı sağlarken, yatırımcı güvenini artıran, denetimi güçlendiren ve şirketi daha şeffaf, hesap verebilir bir yapıya taşıyan önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı. İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan ve İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş da toplantıda konuşmacı olarak yer aldı. Dönertaş, halka arz süreçlerine ilişkin bir sunum yaptı.